أرسنال وسيتي.. «المسافة نقطة» والخطأ ممنوع



لندن (أ ف ب)

يستمرّ الصراع المحموم على إحراز بطولة الدوري الإنجليزي الممتازة لكرة القدم بين أرسنال المتصدّر ومانشستر سيتي وصيفه وحامل اللقب، عندما يحلان على مانشستر يونايتد وفولهام توالياً في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

ويتصدر أرسنال بفارق نقطة واحدة عن سيتي، لكن الأخير يملك مباراة مؤجلة قد تكون حاسمة في تتويجه باللقب للمرة الرابعة توالياً في إنجاز غير مسبوق.

ويحل سيتي ضيفاً على فولهام في افتتاح المرحلة السبت، ويقف التاريخ إلى جانب سيتي كونه لم يخسر أمام فولهام في 21 مباراة في مختلف المسابقات، كما أن الأخير يحتل مركزاً وسط الترتيب، وضمن البقاء في دوري النخبة وبالتالي لا يلعب من أجل أي شيء.

وفاز سيتي في مبارياته الست الأخيرة في الدوري المحلي علماً أن آخر خسارة له تعود إلى السادس من ديسمبر الماضي أمام أستون فيلا 0-1، كما بلغ نهائي كأس إنجلترا، حيث سيواجه جاره مانشستر يونايتد في المباراة النهائية في 25 الحالي على ملعب ويمبلي في لندن.

واعتبر هداف مانشستر سيتي النروجي العملاق إرلينج هالاند أن فريقه «في مهمّة»، وذلك بعد تسجيله رباعية في مرمى ولفرهامبتون في المباراة الأخيرة (5-1) السبت الماضي، رافعاً رصيده إلى 36 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، ومنفرداً في صدارة هدافي البرميرليغ (25).

وأوضح «التركيز الآن على المباراة المقبلة، أنا واثق، لكن يتعين علينا مواصلة تحقيق الانتصارات».

ويدرك سيتي الذي يحل ضيفاً أيضاً على توتنهام الثلاثاء المقبل، ويستقبل وست هام في المرحلة الأخيرة، بأنه لا مجال لاي عثرة في هذه المباريات، لا سيما بأن فارق الأهداف ليس في مصلحته أقله حتى الآن.

وفي ردّ على سؤال عمّا إذا كانت عقلية الفوز الذي يتمتع بها فريقه من خلال تراكم الخبرات في السنوات الماضية يمكن أن تكون حاسمة في الصراع لمصلحة سيتي، قال الإسباني بيب جوارديولا: «أودّ ذلك لكني لا أملك الجواب على هذا السؤال. على كلّ الأحوال يتعيّن علينا أن نثبت ذلك من خلال الفوز بمبارياتنا المتبقية لأن أرسنال فريق قوي جداً ومستقر المستوى، ومن الصعب عليه إهدار النقاط».

في المقابل، يحلّ أرسنال ضيفاً على مانشستر يونايتد الجريح في ملعب «أولد ترافورد»، ونادراً ما يدخل المدفعجية هذه المباراة في معقل الشياطين الحمر، وهو مرشح للعودة بثلاث نقاط، لكن الأمر يبدو مختلفاً هذه المرّة لا سيما بأن يونايتد يعاني كثيراً هذا الموسم، وبات مهدداً بالغياب عن المسابقات القارية الموسم المقبل، بعد خسارته القاسية أمام كريستال بالاس برباعية نظيفة الاثنين الماضي، ما رسم أيضاً علامة استفهام حول مصير مدربه الهولندي اريك تن هاج.