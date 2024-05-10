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3 سيارات في انتظار أبطال «القفال»

3 سيارات في انتظار أبطال «القفال»
10 مايو 2024 16:34

دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، عن تخصيص ثلاث سيارات للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق النسخة الثالثة والثلاثين من الحدث الأعرق والأقدم في السباقات البحرية التراثية والمحدد له يوم الأربعاء المقبل.
وينطلق السباق الكبير الذي أسسه المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991 من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي، مروراً بجزيرة القمر حتى خط النهاية قبالة شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.
وسترسم 121 سفينة أكدت المشاركة في الحدث، مع استمرار استقبال طلبات التسجيل ، لوحة الماضي الجميل في الموعد المرتقب لتجدد ذكريات الآباء والأجداد في مشهد العودة من رحلات الغوص إلى الديار بعد موسم شاق.

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