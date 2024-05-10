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الرياضة

«أبوظبي لألعاب المضرب» يستضيف كأس رئيس الدولة للطاولة

«أبوظبي لألعاب المضرب» يستضيف كأس رئيس الدولة للطاولة
10 مايو 2024 17:54

 

أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الطاولة، إقامة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نادي أبوظبي لألعاب المضرب 19 مايو الجاري، وتنطلق مباريات البطولة عند الساعة السادسة مساء الإثنين المقبل بمواجهتين بين فريقي الشارقة وضيفه العربي، وسينتقل الفائز منهما لمواجهة شباب الأهلي يوم 15 مايو في نادي الوصل، ويلعب النصر مع فريق الذيد في نادي عجمان، وسيلتقي الفائز منهما مع الوصل يوم 15 مايو أيضاً في نادي شباب الأهلي، وصولاً إلى الفريقين المتأهلين للنهائي.
وأكد عبدالرحمن المنهالي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب العضو المنتدب، اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بنجاح البطولة الغالية على غرار التميز التنظيمي للنسخة الماضية في مقر النادي، مشيرا إلى أن جميع فرق العمل في النادي ستعمل على وضع الترتيبات المطلوبة بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، بما يعزز نجاح الفعالية فنياً وتنظيمياً.
وتوقع أحمد البحر الأمين العام المساعد للاتحاد، منافسات قوية في كأس رئيس الدولة بهدف بلوغ النهائي والمنافسة على اللقب، وأثنى على النجاح الكبير لفعاليات بطولة الدولة لفردي الأشبال التي اختتمت أخيراً بمشاركة 75 لاعباً من 13 نادياً، لافتا إلى الجهود المستمرة لتطوير المسابقات بما يخدم التطلعات المستقبلية. 

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