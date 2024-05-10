إيفرتون يسحب استئنافه ضد عقوبة حسم النقاط



لندن (أ ف ب)

سحب إيفرتون استئنافه ضد عقوبة خصم نقطتين من رصيده لانتهاكه القواعد المالية للدوري الانجليزي لكرة القدم، وتعرّض نادي ميرسيسايد للعقوبة بعد أن وجدت لجنة مستقلة أنه انتهك لوائح الربح والاستدامة لفترة ثلاث سنوات حتى 2022-2023.

وأنفق إيفرتون 20.7 مليون دولار أميركي أكثر من المبلغ المسموح به خلال تلك الفترة، لكن بعد أن تأكد بقاء الفريق في الدوري الممتاز، عمد إلى إسقاط استئنافه.

وجاء في بيان النادي «سحب نادي إيفرتون لكرة القدم استئنافه ضد قرار اللجنة المستقلة للدوري الإنجليزي الممتاز بفرض خصم نقطتين على النادي بسبب خرق قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز للفترة المحاسبية المنتهية في يونيو 2023».

وتابع «جلسة الاستماع، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الشهر، لن تعقد الآن، وسيختتم النادي موسم الدوري مع بقاء خصم النقطتين ساريًا».

وحُددت جلسة الاستئناف الأسبوع المقبل، وكان من المقرر صدور الحكم قبل المباراة الأخيرة للموسم أمام أرسنال في 19 الحالي.

وتراجع إيفرتون إلى المراكز المهددة بالهبوط بعد خصم 10 نقاط أخرى من رصيده في وقت سابق من الموسم، قبل أن يتم تخفيضها إلى 6 في فبراير إثر استئنافه القرار بعد أن تبين للجنة أن النادي تخطى حجم الخسائر المسموح بها بحسب قوانين الدوري.