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الرياضة

بوكيتينو: لن تكون نهاية العالم إذا رحلت عن تشيلسي

بوكيتينو: لن تكون نهاية العالم إذا رحلت عن تشيلسي
10 مايو 2024 19:49


لندن (د ب أ)
أكد ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أنه إذا رحل عن الفريق بنهاية الموسم «فلن يكون هذا نهاية العالم». وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن المدير الفني لتشيلسي يعتقد أن الأمر لا يتعلق فقط بمالكي تشيلسي فيما يتعلق بالقرار بشأن مستقبله، وأنه سيكون لديه رأي في المكان الذي سيتواجد به في الموسم المقبل.
وأصر بوكيتينو بأنه سعيد في النادي الذي يتواجد بغرب لندن، ولكنه أعاد التأكيد أنه وجهازه الفني يحتاجون للتحدث مع إدارة النادي بنهاية الموسم. وحقق تشيلسي نتائج متباينة في الموسم الأول لبوكيتينو، مدرب توتنهام السابق، الذي انضم للنادي في يوليو الماضي.
وتحدث بوكيتينو قبل مواجهة تشيلسي لنوتينجهام فورست غدا السبت، وقال:«إذا كنا سعداء فإن كل شيء سيكون مثاليا، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بسعادة الملاك لأنك بحاجة لتسألنا أيضا لأنه من الممكن ألا نكون سعداء وأن نكون بحاجة للانفصال».
وأضاف: «لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها جهاز فني عدم الاستمرار. غدا يمكنني القول بأنني سأرحل. الأمر له جزآن إذا اتخذوا القرار، ولا يتعلق الأمر فقط بكون تشيلسي غير سعيد، المالك غير سعيد، المدير الرياضي غير سعيد». وأضاف: «ربما نحن الذين لا نشعر بالسعادة، لأننا وصلنا إلى هنا ولدينا عمل للقيام به، ولكن في النهاية لم يكن هذا ما توقعناه. لا أقول إنني لست سعيدا. إذا انفصلنا لن تكون هناك مشكلة، لن تكون نهاية العالم». 

 

 

 

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