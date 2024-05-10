عجمان يحقق «الانتصار السابع» بـ «ثنائية» البطائح

رضا سليم (دبي)

حقق فريق عجمان الانتصار السابع في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تغلب على البطائح بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما باستاد راشد بن سعيد ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة، في المواجهة الرابعة بين الفريقين في «المحترفين»، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى النقطة 27 ويتقدم للمركز الثامن، فيما تراجع البطائح للمركز التاسع بعدما تجمد رصيده إلى النقطة 26.

سجل وليد أزارو الهدف الأول في الدقيقة 63 وأضاف البديل روكي مارسيانو الهدف الثاني بالدقيقة 74.

حفل الشوط الأول بالفرص الضائعة من الفريقين، وسعى كل منهما لتحقيق للعلامة الكاملة، خاصة أن البطائح في المركز الثامن بفارق نقطتين عن عجمان التاسع.

دفع إيسايلا مدرب البرتقالي بالتشكيلة الثابتة وغاب عبدالله صالح للإيقاف وعصام فايز للإصابة، وقدم الرباعي أزارو ودودو والشيخاوي وعلى مدن، فيما اعتمد جوران توميتش مدرب «الراقي» على القوة الهجومية المتمثلة في سيكو بابا وأناتول وأحمد خليل.

سيطر الضيوف على مجريات اللعب وأهدر لاعبوه عدداً من الفرص السهلة، ووقف علي الحوسني أمام هجمات «الراقي» مع مراقبة أناتول الذي قدم فاصل من الفرص الضائعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لم يتغير الوضع مع بداية الشوط الثاني واستمرت سيطرة «الراقي» من خلال مهارات لاعبيه والتحكم في مجريات اللعب في وسط الميدان ولجأ جوران لإجراء تغييرات بخروج أحمد خليل الذي لم يقدم المستوى المطلوب ودخل مكانه محمد جمعة وأحمد سليمان بدلاً من راشد مهير، لتشهد الدقيقة 63 الهدف الأول لأصحاب الأرض عن طريق وليد أزارو من عرضية علي مدن وهو الهدف العاشر له في الدوري هذا الموسم.

أجرى «البرتقالي» تغييرات بنزول روكي مارسيانو وجيانلوكا بدلاً من علي مدن وهيكل الشيخاوي، ونجح البديل روكي مارسيانو في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 74 ليرفع رصيده إلى 6 أهداف بالدوري هذا الموسم، ولم تأت المواجهة بالجديد، بعدما دفع «الراقي» ثمن الفرص الضائعة ليحسم «البرتقالي» المباراة بثنائية.