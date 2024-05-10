الجزيرة وخورفكان.. تعادل «الأهداف الغزيرة»

مراد المصري (أبوظبي)

تعادل الجزيرة وخورفكان 3-3 في المواجهة المؤجلة من الجولة 19، التي أقيمت اليوم على استاد محمد بن زايد، ضمن دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 28 نقطة، و«النسور» إلى 21 نقطة.

سجل للجزيرة كيبانو في الدقيقة 12، وأبو بكر كامارا في الدقيقة 49، وبرونو في الدقيقة 90+ 8، وسجل لخورفكان سيريرو في الدقيقة 20، ولورينسي من ضربة جزاء في الدقيقة 70، ومحمد عوض الله من ضربة جزاء في الدقيقة 88.

افتتح الجزيرة التسجيل بعد لعبة ثنائية مشتركة بين بوزيلو وكيبانو، ليجد الفرنسي نفسه بمواجهة الحارس ويسدد الكرة بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 12، ورد خورفكان سريعاً بهدف التعادل بعد مجهود فردي من عمر جمعة الذي مرر كرة عرضية الى سيريرو ليسددها مباشرة داخل الشباك في الدقيقة 20.

استعاد الجزيرة التقدم مطلع الشوط الثاني بعد تسديدة مخادعة من أبو بكر كامارا في الدقيقة 49، ثم عاد خورفكان لإدراك التعادل من ضربة جزاء نفذها لورينسي بنجاح في الدقيقة 70.

اقتنص محمد عوض الله الهدف الثالث لمصلحة خورفكان من ركلة جزاء في الدقيقة 88، وأدرك الجزيرة التعادل في اللحظات القاتلة بتسديدة من برونو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+ 8.