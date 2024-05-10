دبا الحصن يستعيد «وصافة» دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬

استعاد دبا الحصن «وصافة» دوري الدرجة الأولى مؤقتاً، بفوزه «الثمين» على حساب مضيفه الذيد 1-0، في انطلاق مباريات «الجولة 31»، والتي شهدت تعادل يونايتد والحمرية 4-4، والتعاون والجزيرة الحمراء 2-2، وفوز العربي على سيتي 4-2.

وسجل «البديل» كايكي جيسوس هدف دبا الحصن الوحيد في المواجهة أمام الذيد في الدقيقة 69، ليقود فريقه إلى حصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 58 نقطة من 28 مباراة ليستعيد مركز وصافة الترتيب من منافسه دبا «الثالث» برصيد 56، والذي يستعد للقاء ضيفه مسافي مساء غداً السبت في ختام الجولة ذاتها، والتي تشهد أيضاً مواجهتي العروبة المتوج باللقب برصيد 70 نقطة أمام ضيفه الظفرة «السادس»، فيما يلعب جلف يونايتد وجلف إف سي على ملعب الذيد.