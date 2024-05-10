الشارقة ومليحة.. سباق إلى نهائي دوري اليد

رضا سليم (دبي)

تشهد صالة نادي البطائح اليوم، المباراة الفاصلة بين الشارقة ومليحة في الدور نصف النهائي، للتأهل للمباراة النهائية لدوري أقوياء اليد، ومواجهة فريق شباب الأهلي أول المتأهلين على اللقب يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيلعب الخاسر في المباراة مع العين على المركز الثالث، ومن المنتظر أن تحدد لجنة المسابقات صالة محايدة للنهائي وأيضاً لمباراة المركز الثالث، التي ستقام في نفس التوقيت.

كان فريق مليحة حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الشارقة في إياب الدور نصف النهائي بنتيجة 19-18، فيما فاز «الملك» الشرقاوي في مباراة الذهاب بنتيجة 35-22، ليحتكم الفريقان للمباراة الفاصلة لتحديد الطرف الثاني في نهائي المسابقة. كانت مواجهات الدور التمهيدي للدوري بين الفريقين أسفرت عن فوز الشارقة على مليحة في الدور الأول 29-25، والتعادل في الإياب 25-25، وهو التعادل الذي منح مليحة الدخول مع الأربعة الكبار للمنافسة على درع الدوري، وابتعد عن مراكز الترضية، بينما أنهى الملك الشرقاوي الدور التمهيدي متربعاً على القمة بالفوز على 12 مباراة والخسارة في مباراة واحدة أمام دبا الحصن والتعادل مع مليحة، الذي فاز في 6 مباريات والتعادل في 3 مباريات، وهو من أكثر الفرق التي حققت تعادلات، والخسارة في 5 مباريات.