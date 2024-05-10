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الرياضة

صراع المهرات والأفراس في «كأس الوثبة» بالبرازيل

صراع المهرات والأفراس في «كأس الوثبة» بالبرازيل
11 مايو 2024 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، اليوم، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز جائزة بول جميل صليبا، للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية. ويجتذب كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1400 متر، 8 من المهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق على المضمار العشبي، تتصدرها «آر جي كاليفا» الفائزة في آخر مشاركة، وغريمتها «آر جي»إيرا»، وجميع هذه الخيول بإشراف المدرب إي بيتروسنسكاي، ويدفع المدرب ال كوينتانا بالخيول «أولمبيكا راش»، و«هولندا راش»، و«سيرافينا راش»، و«فلوريدا راش»، و«فيفانا راش»، و«أومارا رشا». ومنذ عام 2015، أصبحت البرازيل جزءاً من أجندة المهرجان العالمي للخيول العربية عندما نظم في أكتوبر، السباق الأول لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للفرسان المتدربين (IFAHR) في أميركا الجنوبية، والتي شارك فيها عشرة من الفرسان، وتطورت سباقات الخيول العربية بصورة كبيرة منذ ذلك الوقت.

كأس الوثبة ستاليونز
سباق كأس الوثبة ستاليونز
الوثبة ستاليونز
مضمار سيداد جارديم
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