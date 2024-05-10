العين بطل دوري الناشئين تحت 16 سنة

دبي (الاتحاد)

تُوج فريق نادي العين بطلاً لدوري الناشئين تحت 16 سنة، بعد فوزه على العروبة بخماسية في مباراته الأخيرة في المسابقة، والتي أقيمت على استاد طحنون بن محمد في مدينة العين.

سجل أهداف العين، أنس بن سامي (39) وهزاع فيصل (43) ومحمد رسول (46) أحمد العمراني (52) محمد ديوب (83).

وقام فهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، بتقليد الجهاز الفني ولاعبي العين بالميداليات الذهبية وتسليمهم درع الدوري.

تمكن فريق العين من حصد 77 نقطة، جمعها من الفوز في 25 مباراة، وتعادل مرتين، فيما خسر في مباراة واحدة، ونجح لاعبو العين في تسجيل 124 هدفاً.