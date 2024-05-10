الجمعة 10 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين بطل دوري الناشئين تحت 16 سنة

العين بطل دوري الناشئين تحت 16 سنة
10 مايو 2024 23:23

دبي (الاتحاد)
تُوج فريق نادي العين بطلاً لدوري الناشئين تحت 16 سنة، بعد فوزه على العروبة بخماسية في مباراته الأخيرة في المسابقة، والتي أقيمت على استاد طحنون بن محمد في مدينة العين.
سجل أهداف العين، أنس بن سامي (39) وهزاع فيصل (43) ومحمد رسول (46) أحمد العمراني (52) محمد ديوب (83).
وقام فهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، بتقليد الجهاز الفني ولاعبي العين بالميداليات الذهبية وتسليمهم درع الدوري.
تمكن فريق العين من حصد 77 نقطة، جمعها من الفوز في 25 مباراة، وتعادل مرتين، فيما خسر في مباراة واحدة، ونجح لاعبو العين في تسجيل 124 هدفاً.

أخبار ذات صلة
بالأرقام.. العين يتفوق على نفسه في حصاد مواسم «إنجازاته الآسيوية»
العين.. اسم جديد في ملعب «النهائيات التاريخية»
العين
دوري الناشئين دوري الناشئين تحت 16 سنة
اتحاد الكرة
آخر الأخبار
العين بطل دوري الناشئين تحت 16 سنة
الرياضة
العين بطل دوري الناشئين تحت 16 سنة
اليوم 23:23
نتيجة التصويت في الأمم المتحدة
الأخبار العالمية
مصر والأردن ترحبان بتأييد حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة
اليوم 23:09
دبا الحصن يستعيد «وصافة» دوري «الأولى»
الرياضة
دبا الحصن يستعيد «وصافة» دوري «الأولى»
اليوم 22:54
مشعل الأحمد الجابر الصباح
الأخبار العالمية
أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلّق بعض مواد الدستور
اليوم 22:45
مبابي يحسم مستقبله مع سان جرمان
الرياضة
مبابي يحسم مستقبله مع سان جرمان
اليوم 22:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©