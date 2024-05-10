كريسبو: عازمون على حصد اللقب الآسيوي

دبي (الاتحاد)

أعرب المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، عن فخره بنتائج «الزعيم» في دوري أبطال آسيا وبلوغه نهائي البطولة، بعد مشوار صعب شهد تحديات كبيرة.

وقال: «تفوقنا على التحديات بروح الفريق والعائلة الواحدة، ولدينا ثقة كبيرة في إنهاء الموسم بأغلى لقب قاري على مستوى الأندية، وأنا سعيد جداً بمواجهة فريق جيد وقوي في نهائي الآسيوية».

ورداً على سؤال حول الضغوط التي يعيشها العين في النهائي أمام يوكوهاما، قال: «الوصول لنهائي أقوى مسابقة قارية ليس أمراً سهلاً، والشعور بالضغوط أمر وارد في عالم كرة القدم، ولكننا في الواقع نعيش حالياً لحظات رائعة وتاريخية، وعلينا أن نظهر مشاعر الفخر ونقاتل من أجل تحقيق هدفنا، ولإسعاد جماهير العين وجماهير الإمارات ككل».

وعن ذكريات لقائه مع هاري كيويل، لاعب ليفربول السابق، ومدرب يوكوهاما الحالي في نهائي البطولة، قال: «لم أنم في تلك الليلة عندما التقينا في أوروبا، ولكن من الجيد أن التقي مدرب يوكوهاما مرة أخرى، لكن هذه المرة في نهائي دوري الأبطال بعد أن التقينا سابقاً كلاعبين في أوروبا، ولكننا سنتواجه في آسيا كمدربين، وفي ظروف ووضعية مختلفة عن السابقة، وتلك هي الحياة».

وحول إصابة إيريك، قال: «الواقع يؤكد أنه يستحق التواجد في النهائي، ولكن يتوجب علينا أن ننتظر حتى آخر لحظة للوقوف على مدى جاهزيته، وبكل تأكيد إن لم يكن جاهزاً بنسبة 100% فلن ندفع به في النهائي».

وأضاف كريسبو: «خلال مشوار البطولة احترمنا جميع المنافسين، وندرك جيداً بأننا نواجه فريقاً منظماً، ولكن تركيزي دائماً ما يقتصر على تجهيز فريقي لتحقيق هدفنا بالفوز باللقب».

وتعليقاً على رأيه في نظام نهائي المسابقة بمباراتي ذهاب وإياب، قال: «نظام الذهاب والإياب مؤشر على أن المواجهة تستمر 180 دقيقة، ومن المحتمل أن تواجه الفرق خلال النصف الأول في (الذهاب) ظروفاً مختلفة أو تحديات عديدة والعكس ربما في الإياب، ولكنني أثق في لاعبي فريقي وأحظى بكل الدعم من الجميع».