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الرياضة

سلطان بن حمدان: جمهور العين «صاحب بصمة» في المظهر الحضاري والتشجيع المثالي

سلطان بن حمدان يصافح خالد عيسى خلال لقاء اللاعبين (الاتحاد)
11 مايو 2024 01:39

طوكيو (الاتحاد)

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بدت الأجواء في معسكر العين، بمقر إقامة بعثة «الزعيم» في يوكوهاما اليابانية، مثالية بفضل التواجد الدائم، والاهتمام الكبير من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس بعثة «الزعيم» في اليابان، حيث ظل يعزز حضوره الإيجابي وروح العائلة الواحدة بين جميع أعضاء البعثة.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية، لوسائل إعلام يابانية، إن الرعاية السامية والاهتمام الكبير الذي ظل يحظى به نادي العين من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، يمثل دافعاً مهماً للفريق من أجل تحقيق الطموحات المرجوة وحصد البطولة الآسيوية.
واستقبل رئيس اللجنة التنفيذية، بمقر إقامة بعثة فريق العين، شهاب أحمد الفهيم السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات لدى اليابان، مشيداً بالدور المهم الذي ظلت تضطلع به السفارة وأعضاء السلك الدبلوماسي في تقديم كل أسباب الراحة لممثل الوطن في مهمته الوطنية والجماهير القادمة من دولتنا الحبيبة والمقيمة باليابان.
وامتدح الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، جمهور العين الذي «نجح في وضع بصمة رائعة في الملاعب المحلية والقارية بمظهره الحضاري وتشجيعيه المثالي والتعامل بروح رياضية، الأمر الذي يبعث على الفخر والاعتزاز لكل منتمٍ لهذا النادي الكبير».
كما أشاد رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بجهود المنظومة الرياضية من مؤسسات رياضية ممثلة في اتحاد الكرة ورابطة المحترفين والأندية الرياضية، بالإضافة إلى الطرح المتوازن والواقعي عبر حسابات النادي الرسمية ووسائل الإعلام الإماراتية ومواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي ساهم في توفير كل الدعم لممثل الدولة طوال مشواره القاري، سائلاً الله العلي القدير السداد والتوفيق.

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جماهير العين
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سلطان بن حمدان بن زايد
سلطان بن حمدان
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