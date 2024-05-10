ناشئو الجو جيتسو يتألقون في افتتاح جولة أبوظبي جراند سلام

أبوظبي (الاتحاد)

وسط حضور جماهيري كبير، انطلقت أمس جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، المحطة الخامسة والأخيرة من البطولة للموسم 24/23 في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 2500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

وتعتبر الجولة التي ينظمها اتحاد اللعبة، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP، الأكبر من ناحية عدد المشاركين بالمقارنة مع الجولات الأربع الماضية في ريو دي جانيرو وميامي وطوكيو وروما.

ومع ختام منافسات اليوم الأول المخصصة لفئة الناشئين، نجح نادي الجزيرة في تحقيق المركز الأول متفوقاً على نادي العين الوصيف، وحل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

حضر المنافسات عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، ومنصور الظاهري، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وشفيق جوهري، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى قاسمي جروب، الشريك الرسمي لبطولات شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، وعدد من ممثلي الشركاء ومسؤولي الأندية والأكاديميات المشاركة.

وحول أهمية البطولة، يقول العميد محمد بن دلموج الظاهري: «تعد جولة أبوظبي جراند سلام واحدة من أبرز بطولات الجو جيتسو على الأجندة العالمية للرياضة، وتستكمل مسيرة النجاح الاستثنائي للجولات الأربع الماضية من البطولة التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في البرازيل، والولايات المتحدة، واليابان، وإيطاليا، لا سيما على صعيد استقطاب أبرز المواهب وألمع النجوم والمحترفين من جميع أنحاء العالم والساعين إلى تصدّر التصنيف الدولي».

ويضيف: «تواصل أبوظبي لعب دوري محوري في تطوير اللعبة ووضع معايير مبتكرة للتميز في تنظيم بطولات رفيعة المستوى وعالمية السمات، وكانت ولا تزال المحطة الأولى لانطلاق المحترفين نحو التألق والعالمية، ولا أدل على ذلك من ترحيبها بآلاف اللاعبين من 50 دولة، ينشدون تحقيق مسيرة احترافية تدوّن في سجلات التاريخ».

ويتابع: «إن ما شهدناه من أداء قوي ومستويات فنية كبيرة لفئة الناشئين، والحضور المميز لأبناء وبنات الإمارات واعتلائهم منصة التتويج في أكثر من مناسبة، يعكس كفاءة الخطط والرؤية الاستراتيجية التي يتبنّاها الاتحاد والأندية للاستثمار بهذه الفئة الأساسية بما تمثله من ضمانة لاستدامة تطوّر رياضة الجو جيتسو، ومواصلة مسيرة إنجازات المنتخب الوطني في الأعوام المقبلة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة».

ويؤكد رودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، أنّ أبوظبي تسطّر قصصاً ملهمة من النجاح والإبداع في تنظيم كبرى البطولات، موضحاً أن تنظيم واستضافة بطولة بهذا الحجم يتطلب أعلى درجات التخطيط والتنسيق مع الأندية والأكاديميات المحلية والعالمية، وآلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم.

ويقول: «نركز على إيجاد تجارب سلسة للمشاركين عبر مختلف مراحل البطولة، بدءاً من عمليات التسجيل، ومروراً بتوفير أرقى المرافق التي تراعي أعلى معايير الأمن والسلامة. كما يعمل فريق العمل خلف الكواليس على مدار الساعة لضمان إخراج بطولة متميزة بجوانبها المختلفة، لتحقيق أكبر المكاسب من المشاركة في هذه البطولة العالمية المرموقة».

ويتابع: «لا يفوّت لاعبو الجو جيتسو من مختلف دول العالم فرصة المشاركة في هذه البطولة، لما تحمله من أهمية وتأثير مباشر على تصنيفهم المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP لكونها تمنح 3.000 نقطة للفائزين بالمراكز الأولى عن كل فئة. وهذه النقاط كفيلة بتعزيز حظوظهم للتأهل والمنافسة على جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو في نهاية الموسم».

بدوره، قال المدرب البرازيلي بيدرو فونسيكا، مدرب نادي الجزيرة: «تتطلب منا المشاركة في جولات أبوظبي جراند سلام الكثير من التحضير والتدريب، فهي تشهد إقبالاً عالمياً كثيفاً ومنافسة قوية تجعل مهمتنا أصعب. وأثق بقدرة لاعبينا ولاعباتنا على إحراز الميداليات، لأنهم يتميزون بالعزيمة والإصرار، ويمتلكون المهارات الكافية التي تؤهلهم لتحقيق ما نطمح إليه. كما أنهم يدركون مدى أهمية هذه البطولة والمزايا التي تنفرد بها، سواء لناحية المستويات المشاركة أو الجوائز أو النقاط التصنيفية».

تتواصل اليوم نزالات جولة أبوظبي جراند سلام بمنافسات مرتقبة لفئة الأساتذة التي تضم اللاعبين الأكثر خبرة على صعيد اللعبة من حملة الحزامين البني والأسود من الإمارات والبرازيل وكولومبيا وكازاخستان، وغيرها.