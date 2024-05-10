«الملك» يعود للانتصارات بعد 7 جولات «عجاف»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الشارقة فوزاً مثيراً على بني ياس 3-2 في المباراة التي أقيمت أمس، والمؤجلة من الأسبوع التاسع عشر من دوري أدنوك للمحترفين، وهو الانتصار الأول بعد غياب 7 جولات متتالية، خسر فيها «الملك» 5 مباريات وتعادل في مباراتين.

ورفع «الملك» رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 22 نقطة في المركز العاشر.

سجل أهداف الشارقة سالم صالح في الدقيقة 37، وموسى ماريجا هدفين في الدقيقتين 46 و52، وسجل هدفي بني ياس برستيج عند الدقيقة 49، وجاستون سواريز في الدقيقة 53.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، فيما جاء الشوط الثاني مثيراً، خاصة في الدقائق العشرة الأولى التي شهدت تسجيل ثلاثة أهداف في سبع دقائق.

وعلى ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، تعادل الجزيرة مع خورفكان 3-3، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 28 نقطة، ويرفع «النسور» رصيده إلى 21 نقطة.

سجل للجزيرة كيبانو في الدقيقة 12، وأبوبكر كامارا في الدقيقة 49، وبرونو في الدقيقة 90 + 8، وسجل لخورفكان سيريرو في الدقيقة 20، ولورينسي من ضربة جزاء في الدقيقة 70، ومحمد عوض الله من ضربة جزاء في الدقيقة 88.

وحقق عجمان الانتصار السابع في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تغلب على البطائح بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما باستاد راشد بن سعيد، وهي المواجهة الرابعة بين الفريقين في «المحترفين»، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى النقطة 27، ويتقدم للمركز الثامن، فيما تراجع البطائح للمركز التاسع بعدما تجمد رصيده إلى النقطة 26.

سجل هدفي عجمان، وليد أزارو في الدقيقة 63، والبديل روكي مارسيانو في الدقيقة 74.