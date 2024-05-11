اختتام منافسات بطولة «البطل الرياضي» برأس الخيمة



رأس الخيمة (وام)

اختتمت أمس، منافسات النسخة العاشرة من بطولة «البطل الرياضي» التي نظمتها جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، خلال الفترة من 5 إلى 10 مايو الجاري.

شهدت البطولة مشاركة طلاب وطالبات الجامعة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية الذين تنافسوا في خمس ألعاب رياضية شملت تنس الطاولة، والريشة الطائرة، والشطرنج، والبلياردو، والجري.

تميزت البطولة بأجواء من الحماس والمنافسة الشريفة، وشهدت إقبالاً كبيراً من قبل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

وفي ختام البطولة، قام رئيس الجامعة البروفيسور إسماعيل مطالقة بتتويج الفائزين في كل فئة رياضية، وحصل الفائز في كل لعبة على لقب «بطل اللعبة» للعام الجامعي 2024.

وأشاد المشاركون بروح المنافسة والتنظيم الجيد للبطولة، معربين عن أملهم في إقامة المزيد من الفعاليات الرياضية مستقبلاً.