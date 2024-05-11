«قمة ثأرية» بين نهضة بركان والزمالك في ذهاب نهائي الكونفيدرالية

القاهرة (د ب أ)

يسعى فريق نهضة بركان المغربي إلى تعزيز تألقه اللافت قارياً، حين يستضيف الزمالك المصري، غداً الأحد، في ذهاب نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

ويسعى الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، لتسهيل المهمة في مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة يوم 19 مايو الجاري. ويملك نهضة بركان تاريخاً جيداً في تلك البطولة على وجه التحديد، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث توج باللقب مرتين في 2020 و2022، وخسر في نهائي نسخة 2019 أمام الزمالك، والذي لم يتوج باللقب سوى مرة وحيدة.

ويرى المراقبون أن نهضة بركان سيكون أمامه فرصة منحها القدر له للثأر من الزمالك الذي حرمه من الفوز بلقب البطولة ذاتها حين واجهه في النهائي عام 2019، ويعول نهضة بركان في تلك النسخة على مدربه التونسي معين الشعباني صاحب التاريخ الطويل في البطولات الأفريقية، خاصة دوري الأبطال الأفريقي التي حققها مع الترجي عامي 2018 و2019.

ويغيب محمود عبد الرازق «شيكابالا»، ومصطفى شلبي، ومصطفى الزناري للإصابة، ومحمود علاء، لأسباب فنية، وعبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر، لعدم قيدهم أفريقياً.

ويعول الزمالك في هذا النهائي على طموحات مدربه البرتغالي جوزيه جوميز في التتويج بأول لقب له مع القلعة البيضاء، وكذلك خبرات لاعبيه محمد عواد، وعمر جابر، وأحمد مصطفي زيزو، وأحمد فتوح، والتونسي سيف الجزيري.