الحصن خامس دوري اليد والنصر الأخير



رضا سليم (دبي)

حقق فريق دبا الحصن المركز الخامس في ترتيب دوري أقوياء اليد، فيما حل الجزيرة في المركز السادس والوصل في المركز السابع، ثم النصر في المركز الثامن والأخير.

كان دبا الحصن قد حقق الفوز على الجزيرة بفارق هدف 36-35 في صالة فخر أبوظبي، لتحديد المركز الخامس، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 20-18، إلا أن دبا الحصن الذي احتل المركز الأخير طوال الدور التمهيدي بالتبادل مع النصر، حقق المفاجأة، وتقدم للمركز الخامس، وكانت أفضل نتائجه في التمهيدي الفوز على الشارقة، كما أنها المرة الأولى التي يحقق فيها الحصن هذا المركز منذ انضمامه إلى دوري الأقوياء في موسم 2020-2021، حيث احتل المركز الأخير في المواسم الماضية.

وفاز الوصل على النصر بنتيجة 33-17، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر على المركز السابع، وانتهى الشوط الأول بتقدم الإمبراطور 16-7.

ويسدل الستار على موسم دوري الأقوياء الثلاثاء بالمباراة النهائية التي تجمع شباب الأهلي الذي تأهل بالفوز على العين في الذهاب والإياب، مع الفائز من الشارقة ومليحة في المباراة الفاصلة، فيما يلعب الخاسر مع العين على المركز الثالث للمسابقة، وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد قد أجلت موعد نهائي الدوري بسبب المباراة الفاصلة بين الملك الشرقاوي حامل اللقب ومليحة، حيث فاز الشارقة في الذهاب، وخسر أمام مليحة في الإياب.

يذكر أن كأس رئيس الدولة للرجال تنطلق الجمعة المقبل بالدور الأول بنظام خروج المغلوب، وهي آخر بطولات الموسم، ويسدل الستار عليها بالمباراة النهائية يوم 25 مايو الجاري.