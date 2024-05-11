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الرياضة

مروان فهد وشامبيه وسالم نجوم «سبورت فور أوول»

مروان فهد وشامبيه وسالم نجوم «سبورت فور أوول»
11 مايو 2024 12:00

 
دبي (الاتحاد)
منح المشاركون في استفتاء شبكة سبورت فور أوول الأسبوعي لاختيار نجوم دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2023-2024، ترشيحاتهم للاعب فريق الإمارات مروان فهد، المعار من فريق شباب الأهلي في الميركاتو الشتوي، وصاحب ثنائية الصقور في مرمى فريق اتحاد كلباء، نجومية الجولة 22 من المسابقة، وذلك بنسبة 53%.
وحصل مروان على كأس سبورت فور أوول لأفضل لاعب في الجولة، بعدما قاد الإمارات لخطف ثلاث نقاط، رفعت رصيد الفريق إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر، من 20 مباراة لعبها حتى الآن، وأنعشت حظوظ الصقور في البقاء، خاصة أن أقرب منافسيه فريق خورفكان في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، ولكنه خاض مباراة أكثر من الإمارات.
وفي فئة أفضل حارس، ذهب القفاز الذهبي لحارس النصر أحمد شامبيه برصيد 50.7%، متفوقاً على كل من خالد السناني من الوصل 24%، وسهيل عبدالله حارس الإمارات 10.9%.
وفي سباق جائزة أفضل صافرة، فاز أحمد سالم خلفان الذي أدار مواجهة حتا وعجمان، برصيد 63%، تلاه محمد عبيد (اتحاد كلباء والإمارات) 20%، ثم محمد الهرمودي في مباراة خورفكان والعين 17%. 
يذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الذي يواصل عامه السادس، يقتصر على مباريات مسابقة دوري المحترفين أسبوعياً، وتعتمد آلية التصويت في الاستفتاء على تقسيم نسبة 50% للجنة، من 25 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 50% للتصويت الجماهيري لمتابعي الشبكة.

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