كومو يعود إلى الدرجة الأولى بعد غياب عقدين



روما (أ ف ب)

عاد كومو إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في إيطاليا، بعد غياب 21 عاماً، بتعادله مع ضيفه كوسنتسا 1-1 أمس، في المرحلة 38 الأخيرة من الدرجة الثانية، ما منحه مركز الوصافة. ولحق كومو ببارما بطل الدرجة الثانية الذي ضمن صعوده قبل أسبوعين.

عانى كومو الإفلاس عدّة مرات، وتقهقر في مستويات الكرة الإيطالية، بعد هبوطه من «سيري أ» قبل عقدين من الزمن.

ويملك اللاعبان السابقان الفرنسي تييري هنري والإسباني سيسك فابريجاس حصص أقلية في النادي اللومباردي، فيما يشغل اللاعب الإنجليزي السابق دنيس وايز منصباً في مجلس الإدارة.

وكان كومو قد عاد إلى السلم الاحترافي في إيطاليا، عندما صعد إلى الدرجة الثالثة في 2019. وبتمويل من عملاق التبغ الإندونيسي دجاروم، عاد إلى الأضواء.

وحقق كومو أفضل نتائجه في الدرجة الأولى في موسم 1950 عندما حلّ سادساً.

وسيتقرّر الفريق الثالث المتأهل إلى الدرجة الأولى، من خلال ملحق فاصل (بلاي أوف) بين الفرق التي تحتل المراكز بين الثالث والثامن، من بينها فينيتسيا وسمبدوريا.

وحتى المرحلة 36 من الدرجة الأولى، تأكد فقد حتى الآن هبوط ساليرنيتانا إلى الدرجة الثانية.