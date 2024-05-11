«عبوة ماء» تثير جدلاً بشأن ديوكوفتش في دورة روما



روما (أ ف ب)

بدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، رحلته نحو لقب سابع في دورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة التنس بشكل جيد بفوزه على الفرنسي كورنتان موليه 6-3 و6-1 في الدور الثاني.

وشهدت دورة السيدات الألف نقطة انسحاب حاملة اللقب الكازخستانية ايلينا ريباكينا بداعي المرض، وسقوط التونسية أنس جابر عند الحاجز الأول، وخروجها من الدور الثاني.

ودخل ديوكوفيتش دورة روما التي أحرز فيها لقبه السادس الأخير عام 2022، باحثاً عن استعادة مستواه في هذا الموسم المخيب جداً حتى الآن بالنسبة للفائز بـ24 لقباً في البطولات الكبرى.

وغاب ابن الـ36 عاماً عن دورة مدريد، رابعة دورات ماسترز الألف نقطة، بعدما كان من المفترض أن يشارك فيها، مكرراً ما حصل في الدورة التي سبقتها في برشلونة.

وبعد الفوز باللقاء، وخلال توقيع التذكارات للجمهور، أصيب الصربي بعبوة ماء في رأسه قادمة من المدرجات، وبدا متألماً جداً، خلال مرافقته من قبل رجال الأمن خارج الملعب.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الإيطالية، لم يكن واضحاً إذا كان رمي العبوة عمداً أو حادثاً، ولم يرد منظمو الدورة على سؤال بشأن خطورة إصابة ديوكوفيتش المفترض أن يواجه التشيلي أليخاندرو تابيلو الذي تغلب بدوره على الألماني يانيك هانفمان 6-3 و7-6 (7-4).