رومارينيو يعلن نهاية مشواره مع اتحاد جدة

الرياض (أ ف ب)

أعلن المهاجم البرازيلي رومارينيو رحيله عن نادي الاتحاد، بعد ستة مواسم أمضاها مع النادي السعودي، عقب الخسارة المذلة لفريقه الجمعة أمام الاتفاق بخماسية نظيفة في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري.

وقال رومارينيو (33 عاماً) الذي سينتهي عقده مع «العميد»: «مباراة الاتفاق هي الأخيرة لي على ملعب الجوهرة المشعّة، خاصة وأنني سأرحل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري بصورة رسمية».

وتجمّد رصيد الاتحاد، حامل لقب الموسم الماضي، عند 50 نقطة في المركز الخامس، بعد تلقيه الهزيمة الثالثة توالياً في الدوري، ضمن سلسلة تخللتها أيضاً خسارته أمام الهلال 1-2 في نصف نهائي الكأس.

وفي ظل غياب الفرنسي كريم بنزيمة، والمغربي عبد الرزاق حمدالله، زادت معاناة الاتحاد على ملعبه ووسط جماهيره، ليصل إجمالي الأهداف التي تلقاها الفريق، خلال الموسم الحالي، إلى 48، في رقم سلبي لم يحصل معه سابقاً في الدوري.

أضاف رومارينيو «على مدى ست سنوات عشت لحظات سعيدة وحزينة مع الاتحاد. أنا ممتن لجماهيره، لكن هذا الموسم لم يكن كما نتمنى. كنا دون المستوى بشكل واضح».

وعن أجمل ذكرياته مع فريق مدينة جدّة، قال: «لحظة تتويج البطل. كنا نقاتل من أجل البقاء في أوّل سنتين، والموسم الماضي أحزرنا لقبين. ستبقى لحظة رفع لقب الدوري في قلبي إلى الأبد».