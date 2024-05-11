«البروتوكول» يمنع الريال من الإعلان عن صفقة مبابي



أنورإبراهيم (القاهرة)

في رسالة النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي «25 عاماً» التي بثها بشكل رسمي، من خلال فيديو مصورعبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، وأعلن فيها رحيله هذا الصيف عن ناديه باريس سان جيرمان، لم يشر من قريب أو بعيد إلى اسم النادي الذي ينتقل إليه، حتى وإن كان العالم أجمع يعرف أن هذا النادي هو ريال مدريد.

حقيقة الأمر أن مبابي احترم «التوقيت» الذي حدده بطل إسبانيا المتوج بـ«الليجا»، لإعلان النبأ بنفسه، وهو الأمرالمتبع من جانب «الميرنجي» دائماً عند عقد أي صفقة جديدة.

وقال مبابي في رسالته: أريد أن أقول للجميع، إن هذا العام هو آخرعام لي في سان جيرمان، ولن أقوم بتجديد عقدي، بل أنهي مغامرتي هنا، خلال أسابيع قليلة، وألعب آخرمباراة لي في «حديقة الأمراء» الأحد.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت أن الهداف التاريخي لسان جيرمان ترك أمرالإعلان عن الجهة التي يقصدها إلى ريال مدريد الذي يتولى مسألة تحديد «التوقيت» مع جميع صفقاته، ومبابي ليس استثناء على هذا الإجراء.

وقالت الشبكة على لسان فريد هيرمل مذيعها المتخصص في الكرة الإسبانية،: هناك «بروتوكول» يجب احترامه عندما تذهب إلى ريال مدريد، ونعلم أن الريال لايريد «إهانة» أو «إذلال» سان جيرمان في هذه القصة، وإنما يريد أن تتم الأموربصورة حسنة ونظيفة.

وأضافت الشبكة: نعلم تماماً أن هذا هو التقليد المتبع في ريال مدريد، فعندما يُوقع عقداً مع لاعب ما، فإنه يُفضل أن يقوم هذا اللاعب بالإعلان عن رحيله عن ناديه، ولايظهرالريال في الصورة مطلقاً إلا في الوقت المناسب.

وأكدت الشبكة أنه لو كان سان جيرمان وصل إلى نهائي دوري الأبطال لمواجهة الريال، لما كان حدث أي اتصال اليوم، ولما أعلن مبابي عن رحيله. ومن حسن الحظ أن إقصاء سان جيرمان على يد بروسيا دورتموند الألماني في نصف النهائي، جعل من المستحيل حدوث مواجهة مباشرة مع ريال مدريد.

واختتمت الشبكة تقريرها قائلة: ليس هناك مبررللاستعجال في إعلان ريال مدريد عن الصفقة قبل حلول شهر يونيو، إذ إن الريال يلعب نهائي الأبطال في أول يونيو أمام دورتموند، ولهذا فإنه من المنطقي أن يتم الإعلان عن وصول مبابي، بعد انتهاء المباراة مباشرة، أو بعدها بأيام، وربما قبل انطلاق «يورو 2024» في 14 يونيو.