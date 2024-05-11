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الرياضة

مودريتش وكروس.. الرقصة الأخيرة مع الريال؟

مودريتش وكروس.. الرقصة الأخيرة مع الريال؟
11 مايو 2024 12:18


أنور إبراهيم (القاهرة)

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يستعد ريال مدريد لاتخاذ قرار مهم بشأن مستقبل نجمي خط الوسط «المخضرمين» الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، ولكن ليس في التو واللحظة وإنما مع حلول شهر يونيو القادم، ويشهد هذا الصيف بعض التغييرات داخل «السانتياجو برنابيو»، حيث يتأهب «كابتن» الفريق ناتشو فيرنانديز لإنهاء 23 عاماً من الخدمة المخلصة حصل خلالها على جميع البطولات والألقاب الممكنة مع «الملكي»، الذي تربى فيه منذ نعومة أظافره، ويتردد أنه قد يتجه إلى الدوري الأميركي.
أما المرحلة المقبلة بالنسبة لمودريتش وكروس، فلم تتضح بعد، فاللاعبان يؤثران بصورة إيجابية واضحة على إداء الفريق ونتائجه، ولكنهما يصلان إلى نهاية عقد كل منهما في يونيو القادم، ويبدي فلورنتينو بيريز رئيس النادي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، اقتناعهما بجدوى استمرارهما واقتناعهما الكامل بالتجديد لهما - إذا أرادا - لمدة عام واحد آخر، وفقاً للسياسة المتبعة مع اللاعبين الذين تجاوزوا 33 عاماً. وكان بيريز مد عقد كل منهما عاماً جديداً في بداية موسم 2023-2024، وهو الآن على استعداد - وفقاً لصحيفة ماركا- لأن يفعلها مرة أخرى معهما ويقدم نفس العرض بالمد هذا الصيف لعام آخر، إذا كانا يرغبان في ذلك.
وذكرموقع جول العالمي أنه لا يوجد في الوقت الحالي تحرك رسمي أو ملموس من جانب اللاعبين، لأن «التوقيت» لا يسمح بذلك، حيث يركز الفريق كله على الاستعداد لمباراة نهائي «الأبطال» أمام بروسيا دورتموند الألماني باستاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن في أول يونيو القادم.
غير أن الموقع حرص على أن يقول إن المشاعر السائدة داخل أروقة «البلانكوس» تشير إلى أن كروس يجدد عقده على الأرجح، بينما يغادر مودريتش، غير أن الفارق كبير بين المشاعر وحقيقة ما يمكن أن يحدث، فربما يكون التجديد هو «الرقصة الأخيرة» لكليهما.
وذكرت صحيفة ماركا أن شيئاً لم يتقرر بعد حتى الآن، وأن نجمي خط الوسط يلتقيان خلال الأسابيع القادمة مع رئيس النادي من أجل وضع خطة بقاء أو رحيل. 

مودريتش
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