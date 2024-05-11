الظفرة والوحدة يواجهان الشارقة والوصل في كأس السلة



علي معالي (دبي)

تقام يوم غد مباراتان في بطولة كأس الإمارات لكرة السلة، آخر منافسات موسم الرجال، فيستضيف الظفرة على ملعبه فريق الشارقة، ويحل الوحدة ضيفاً على الوصل في زعبيل بدبي، في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة التي تقام بنظام دولي جديد لأول مرة مرتبطاً بالاتحاد الدولي للعبة «فيبا»، وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، وفي هذه الحالة سيتم احتساب نتيجة المباراتين بصورة مجمعة، وفي حال تعادل فريقين في مباراة الذهاب مع نهاية المباراة بنتيجة مثلاً (70-70)، فلن يتم لعب أي وقت إضافي، وتعتبر المباراتان بمثابة مباراة واحدة مدتها (80 دقيقة).

وإذا كانت النتيجة الإجمالية لكلتا المباراتين متعادلة، فيجب مواصلة المباراة لأكبر عدد من الأوقات الإضافية لمدة 5 دقائق حسب الضرورة، لكسر التعادل، والبند الأخير في هذه اللائحة الجديدة بأن الفائز في سلسلة المباريات هو الفريق الذي ينتصر في كلتا المباراتين، أو سجل أكبر عدد من نقاط اللعبة المجمعة في نهاية المباراة الثانية، إذا فاز كلا الفريقين بمباراة واحدة.

وكانت القرعة قد جعلت فريق الظفرة يتأهل لهذا الدور، في حين خاض الشارقة مباراة في الدور التمهيدي ضد البطائح فاز خلالها، ذهاباً وإياباً، ويدخل «الفارس» تحدياً كبيراً عندما يواجه الخبرات الكبيرة لدى لاعبي الشارقة، كما ستكون مباراة الوحدة مع الوصل صراعاً من نوع خاص بعد الأداء المتميز للفريقين هذا الموسم، وسوف تقام مباراتا الذهاب الأربعاء المقبل.