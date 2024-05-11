السبت 11 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سالم صالح يعود للتهديف مع «الملك» بعد 397 يوماً

سالم صالح يعود للتهديف مع «الملك» بعد 397 يوماً
11 مايو 2024 14:00

 
علي معالي(دبي)
عاد سالم صالح (32 عاماً) للتهديف من جديد في هجوم الشارقة بعد 397 يوماً من الصيام، عندما هز شباك بني ياس امس في جولة مؤجلة من المرحلة الـ 19بالدقيقة 37، فيما كان هدفه السابق في مرمى الظفرة الموسم الماضي ضمن الجولة الـ 22، والتي جرت بالإمارة الباسمة، ويومها لعب سالم صالح بديلاً عن ماجد سرور في الدقيقة 46، وسجل هدفه في الدقيقة 75.
وفي المباراة الأخيرة أمام بني ياس شارك سالم صالح من البداية، وهو ما يحدث لأول مرة هذا الموسم، وفي الدقيقة 61 لعب بدلاً منه ماجد سرور، والغريب أن هذا المهاجم شارك منذ انتقاله لصفوف الشارقة موسم 2020- 2021 حتى الآن في 5 مباريات أساسياً، بواقع 3 مباريات موسم 2020- 2021 أمام اتحاد كلباء، عجمان، وحتا، وفي الموسم الماضي أمام النصر، والموسم الجاري ضد السماوي.

أخبار ذات صلة
في مشهد ساحر.. .. الشفق القطبي يضيء بريطانيا
وصفة للعمر الطويل: التعليم الجيد واتباع نصيحة الأم
آخر الأخبار
في مشهد ساحر.. .. الشفق القطبي يضيء بريطانيا
الترفيه
في مشهد ساحر.. .. الشفق القطبي يضيء بريطانيا
اليوم 14:16
وصفة للعمر الطويل: التعليم الجيد واتباع نصيحة الأم
الترفيه
وصفة للعمر الطويل: التعليم الجيد واتباع نصيحة الأم
اليوم 14:10
سالم صالح يعود للتهديف مع «الملك» بعد 397 يوماً
الرياضة
سالم صالح يعود للتهديف مع «الملك» بعد 397 يوماً
اليوم 14:00
«الفارس الشهم 3» تُسلم وزارة الصحة في قطاع غزة سيارة إسعاف وجهاز أشعة
علوم الدار
«الفارس الشهم 3» تُسلم وزارة الصحة في قطاع غزة سيارة إسعاف وجهاز أشعة
اليوم 13:53
الرئيس الفرنسي يعوّل على الريال لتحرير مبابي من أجل خوض الأولمبياد!
الرياضة
الرئيس الفرنسي يعوّل على الريال لتحرير مبابي من أجل خوض الأولمبياد!
اليوم 13:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©