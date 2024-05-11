سالم صالح يعود للتهديف مع «الملك» بعد 397 يوماً



علي معالي(دبي)

عاد سالم صالح (32 عاماً) للتهديف من جديد في هجوم الشارقة بعد 397 يوماً من الصيام، عندما هز شباك بني ياس امس في جولة مؤجلة من المرحلة الـ 19بالدقيقة 37، فيما كان هدفه السابق في مرمى الظفرة الموسم الماضي ضمن الجولة الـ 22، والتي جرت بالإمارة الباسمة، ويومها لعب سالم صالح بديلاً عن ماجد سرور في الدقيقة 46، وسجل هدفه في الدقيقة 75.

وفي المباراة الأخيرة أمام بني ياس شارك سالم صالح من البداية، وهو ما يحدث لأول مرة هذا الموسم، وفي الدقيقة 61 لعب بدلاً منه ماجد سرور، والغريب أن هذا المهاجم شارك منذ انتقاله لصفوف الشارقة موسم 2020- 2021 حتى الآن في 5 مباريات أساسياً، بواقع 3 مباريات موسم 2020- 2021 أمام اتحاد كلباء، عجمان، وحتا، وفي الموسم الماضي أمام النصر، والموسم الجاري ضد السماوي.