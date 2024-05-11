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الرياضة

«فخر أبوظبي» و«النسور».. الخطأ بـ «هدف»!

«فخر أبوظبي» و«النسور».. الخطأ بـ «هدف»!
11 مايو 2024 14:30


مراد المصري (أبوظبي)
شهدت مواجهة الجزيرة وخورفكان التي انتهت بالتعادل 3-3، أمس، في اللقاء المؤجل من الجولة «19» ضمن دوري أدنوك للمحترفين، حالة غريبة نوعاً ما، بعدما كلفت الأخطاء التي ارتكبها دفاع كل فريق باستقبال هدف مباشرة في كل لقطة.
وسدد «فخر أبوظبي» 5 مرات بين الخشبات الثلاث، ليسجل 3 أهداف، بنسبة مرتفعة تبلغ 60٪، كما سدد «النسور» 4 مرات ليسجلوا 3 أهداف أيضاً، منها مرتان من علامة الجزاء من هجمة واعدة أدت لارتكاب مدافعي الجزيرة أخطاء ليتم احتسابها، بنسبة إجمالية من نجاح التسديدات وصل إلى 75٪.
ورغم أن كل فريق حصل على نقطة واحدة فقط، لكنها جاءت إيجابية من الناحية المعنوية، ففي حالة الجزيرة واصل سجله الخالي من الخسارة للمباراة الخامسة على التوالي تحت قيادة المدرب الجديد الفرنسي جريجوري، فيما كسب خورفكان نقطة إضافية في محاولة الوصول لمناطق الأمان وتجنب الدخول في حسابات منطقة الهبوط، وهو الذي يحتاج لكل نقطة، لتأتي هذه خارج الديار أمام منافس قوي مثل «فخر أبوظبي».
وأكد جريجوري مدرب الجزيرة، أنه يشعر بالإحباط بسبب الطريقة التي بدأ بها الفريق المباراة وعدم الاندفاع بدنياً بشكل كافي، ما جعل «فخر أبوظبي» لا يسبب الكثير من المشاكل لدفاع فريق خورفكان، وقال «عندما كانت الكرة بحوزتنا، لم نسبب الكثير من المتاعب لدفاع المنافس، خطط المباراة التي عملنا عليها، خلال الأيام الماضية، لم ننجح في تنفيذها بالشكل المطلوب في هذه المواجهة، طلبت من اللاعبين محاولة الهجوم على مرمى المنافس عن طريق الاجنحة، لأننا نشكل خطورة عندما تكون الكرة بحوزتنا على الأطراف، إلا أننا لم نوفق في القيام بذلك، كان هناك تراجع ذهني في بعض الفترات، ساعد هذا الأمر لاعبي خورفكان على امتلاك زمام المباراة في بعض الأوقات».
وأضاف، «في الشوط الثاني، كانت النقطة الإيجابية الوحيدة من المباراة هو أن الفريق نجح في التسجيل مجدداً في الدقائق الأخيرة، وهذا يظهر أن عقلية اللاعبين تغيرت، وأن هناك رفضاً تاماً للخسارة مهما تأخر الوقت، وأن اللاعبين يفكرون في الفوز، حتى لو لم يكونوا في أفضل حالاتهم».
وختم: «نحاول دائماً أن نركز على الإيجابيات، حتى لو كانت السلبيات أكثر، نعم هناك تراجع كبير في مستوى اللياقة البدنية، ونحن في الجزء الأخير من الموسم، لكن سأحاول، خلال الفترة القليلة القادمة، أن أحافظ على مستوى التركيز».
من جانبه رفض نيبويشا يوفوفيتش، مدرب خورفكان، التعليق على أداء الطاقم التحكيمي بعد الاعتراض من اللاعبين على احتساب الهدف الثالث للجزيرة، وقال «أشكر اللاعبين على المجهود الذي قدموه، كنا ندرك أننا سنخوض مباراة صعبة، وهو ما حصل، بالنسبة لي أغلق صفحة هذا اللقاء مباشرة، لأن أمامنا 48 ساعة فقط للتحضير للقاء المهم المقبل أمام النصر، وعليناً أن نقاتل على كل نقطة في هذه الجولات المتبقية من المسابقة».

 

 

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