أبناء المسيبي والحواي يتقاسمون ميداليات «فردي شباب الطاولة»

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

تقاسم أبناء «المسيبي» من لاعبي نادي الشارقة، وأبناء «الحواي» في نادي النصر، ميداليات المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الدولة الثانية لفردي الشباب، والتي أقيمت بصالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل.

وحصد الناشئ أحمد سعيد المسيبي، لاعب نادي الشارقة الميدالية الذهبية وكأس المركز الأول، على حساب منافسه عبدالله الحواي لاعب نادي النصر الذي حل ثانياً ليحصد الميدالية الفضية، فيما تقاسم الثنائي محمد سعيد المسيبي «الشارقة»، ومنافسه على الحواي «النصر» جائزة المركز الثالث والميداليات الفضية.

وتوج أحمد البحر الأمين العام المساعد لاتحاد الطاولة، أبطال «الملك» و«العميد»، بجوائز البطولة، ضمن منافسات موسم 2023- 2024، والتي تتواصل اليوم الأحد بإقامة بطولة الدولة الثانية لفردي الناشئين بصالة نادي النصر.

ونظم اتحاد الطاولة نسختين في الموسم الحالي 2023- 2024 من بطولة الدولة لفردي الشباب والناشئين، حيث تقتصر المشاركة في النسخة الثانية على اللاعبين المواطنين فقط، حسب لوائح الاتحاد.