قرية «القفال 33» تزين شاطئ أم سقيم في جميرا



دبي (الاتحاد)



اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شاطئ أم سقيم في جميرا مقراً لاحتضان قرية «القفال 33»، والذي سيشهد مراسم تتويج الأبطال في الحدث المقرر له الأربعاء المقبل.

وستفتتح الثلاثاء القرية المنشأة على مساحة كبيرة في الشاطئ المفتوح في جميرا قبالة حديقة أم سقيم، وبالقرب من أجمل وجهة سياحية في المنطقة فندق برج العرب، وأمام منتجع مرسى العرب، وتضم القرية عدداً من الفعاليات أهمها، احتضان مراسم التتويج وحفل الختام، فضلاً عن استديو سباق القفال الذي سيرافق الحدث.

ورحب خالد علي البلوشي، عضو اللجنة العليا المنظمة بجميع الملاك والنواخذة المشاركين في الحدث الكبير، مشيداً بالإقبال الكبير الذي وجده السباق هذا العام من قبل المتسابقين، حيث وصل العدد 121 قبل الموعد المحدد لغلق باب التسجيل.

وقال خالد علي البلوشي: «إن السباق اكتسب مكانة عزيزة في قلوب أهل الإمارات كتظاهرة تراثية في حب الوطن تعيد للأذهان حقبة زمنية خالدة في ذاكرة الماضي، تبرز لوحة وصور الآباء والأجداد في مشهد العودة من رحلات الغوص إلى الديار بعد موسم مضنٍ وشاق، بحثاً عن لقمة العيش في (بحر) الخليج العربي».