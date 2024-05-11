شرطة دبي تطلق فريقاً لـ «التقاط الأوتاد»



دبي (الاتحاد)



أعلن مركز شرطة الخيالة بشرطة دبي، تأسيس فريق «فرسان التقاط الأوتاد»، ليعد بذلك أول فريق شُرطي في الدولة لرياضة «التقاط الأوتاد»، وهي واحدة من رياضات الفروسية المعترف بها رسمياً في العالم، وتعكس مستوى مهارات الفرسان وقدراتهم في التعامل بكفاءة عالية مع الخيول.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة بشرطة دبي، رئيس فريق فرسان التقاط الأوتاد، إن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يحرص ويوجه بشكل مستمر على أهمية تطوير المورد البشري في مختلف المجالات والتخصصات، عبر البرامج التأهيلية المتقدمة أو إشراكه في مختلف الرياضات التي تسهم في رفع مهاراته وكفاءته، والتي بدورها تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الأداء في العمل، الأمر الذي يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان للمجتمع.

وتابع: نمتلك في مركز شرطة الخيالة منظومة متقدمة في هذا المجال، ونسعى بشكل مستمر للاستثمار الأمثل للمورد البشري، ليأتي تأسيس فريق فرسان التقاط الأوتاد أداة ووسيلة لتطوير وضمان استدامة مستوى الحرفية العالية والأداء المتميز لفرسان مركز شرطة الخيالة، كما أن الفريق سيعزز من ثقة الفرسان، ويسهم في تحفيزهم وتشجيعهم، ويتيح لهم المشاركة في البطولات المحلية والخارجية، ويخلق أجواء تنافسية بين الفرسان للالتحاق بهذه الرياضة الاستعراضية.

ممكنات

من جانبه، قال النقيب راشد سالم الشامسي، رئيس قسم الخدمات الاجتماعية في مركز شرطة الخيالة، مشرف فريق فرسان التقاط الأوتاد: «يمتلك المركز ممكنات عديدة ساهمت في إيجاد البيئة المناسبة لتأسيس الفريق، حيث تم فتح المجال للفرسان في المركز الراغبين للالتحاق بالفريق، ومن ثم قمنا باختيار مجموعة، وتأهيلها نواة أساسية للفريق، عبر إعداد الميدان الخاص للتدريب لهذه الرياضة وفق المعايير القياسية المعتمدة، ومن ثم تدريبهم وإشراك الخبرات التخصصية في تأهيلهم، من خلال استقطاب مدرب المنتخب الوطني لالتقاط الأوتاد، لتأهيلهم في هذه الرياضة الاستعراضية».