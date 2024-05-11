السبت 11 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المنصوري بطل سباق نزوى للدراجات

المنصوري بطل سباق نزوى للدراجات
11 مايو 2024 17:30

 
الشارقة (الاتحاد) 
فاز جابر المنصوري، دراج نادي شباب الأهلي بسباق نزوى الدراجات الذي نظمه اتحاد اللعبة في آخر سباق بالموسم المحلي الحالي، ولمسافة 99 كم، وشهد منافسة قوية ومشاركة كبيرة للفئات كافة، مواطنين ومقيمين، حضر السباق منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، والدكتور ياسر الدوخي، الأمين العام للاتحاد، وعدد كبير من مسؤولي اللعبة.
ونجح جابر المنصوري في التتويج باللقب والمركز الأول، وجاء زميله بول جريجا في المركز الثاني، وحل سيف الكعبي ثالثاً، والثلاثي من فريق شباب الأهلي، كما شهد السباق منافسة في 8 فئات أخرى للمقيمين والمواطنين والأعمار أكبر من 40 عاماً، وفي نهاية السباق، قام رئيس الاتحاد، رفقة الأمين العام بتتويج الفائزين في البطولة الأخيرة للموسم 2023-2024

أخبار ذات صلة
صفية الصايغ بطلة «ضد الساعة» في سباق نزوى
«الإمارات للدراجات» يتصدر المرحلة الثانية في «جيرو دا إيطاليا»
الدراجات الهوائية
اتحاد الدراجات الهوائية
سباقات الدراجات
آخر الأخبار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
علوم الدار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
اليوم 18:24
مؤتمر العناية الحرجة بدبي يكشف عن ابتكارات طبية جديدة
علوم الدار
مؤتمر العناية الحرجة بدبي يكشف عن ابتكارات طبية جديدة
اليوم 18:14
عرض «اختيارك» يهزم «التنمر» بـ«الشارقة القرائي للطفل»
الترفيه
عرض «اختيارك» يهزم «التنمر» بـ«الشارقة القرائي للطفل»
اليوم 18:33
«أريج ياس» تخطف أضواء كأس الوثبة في فرنسا
الرياضة
«أريج ياس» تخطف أضواء كأس الوثبة في فرنسا
اليوم 18:30
أبوظبي
علوم الدار
طقس غائم مع ارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 18:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©