المنصوري بطل سباق نزوى للدراجات



الشارقة (الاتحاد)

فاز جابر المنصوري، دراج نادي شباب الأهلي بسباق نزوى الدراجات الذي نظمه اتحاد اللعبة في آخر سباق بالموسم المحلي الحالي، ولمسافة 99 كم، وشهد منافسة قوية ومشاركة كبيرة للفئات كافة، مواطنين ومقيمين، حضر السباق منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، والدكتور ياسر الدوخي، الأمين العام للاتحاد، وعدد كبير من مسؤولي اللعبة.

ونجح جابر المنصوري في التتويج باللقب والمركز الأول، وجاء زميله بول جريجا في المركز الثاني، وحل سيف الكعبي ثالثاً، والثلاثي من فريق شباب الأهلي، كما شهد السباق منافسة في 8 فئات أخرى للمقيمين والمواطنين والأعمار أكبر من 40 عاماً، وفي نهاية السباق، قام رئيس الاتحاد، رفقة الأمين العام بتتويج الفائزين في البطولة الأخيرة للموسم 2023-2024