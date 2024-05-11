لقاء الأقوياء في كأس رئيس الدولة للخيول العربية بفرنسا



أبوظبي (الاتحاد)

يشهد مضمار لونج شامب في العاصمة الفرنسية باريس يوم غد، انطلاقة سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها التي تحمل رقم 31، في أولى محطاتها العالمية التي تقام ضمن سباقات الإمارات جينز الفرنسية في إطار افتتاحية السباقات الكلاسيكية العريقة في فرنسا.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لخطط صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل، وذلك امتداداً لرؤية ونهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

كما تقام السباقات بتنظيم اللجنة العليا المنظمة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية «فرانس جالوب».

ويشهد الكرنفال الإماراتي الفرنسي إقامة 10 أشواط، من ضمنها سباقا للجينز للخيول المهجنة الأصيلة، بجانب سباق لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة الذي سيشهد مشاركة نخبة الخيول والاسطبلات في السباق الأقوى، حيث سيجمع لقاء الأقوياء مجموعة من الخيول الأبطال وذات الحضور الأبرز في مشهد منصات التتويج، حيث يتنافس على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية مجموعة من أفضل الخيول السريعة في السباق الذي يقام لمسافة 2000 متر ضمن الفئة الأولى والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبمجموع جوائز 100 ألف يورو، وبمشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في فرنسا وأوروبا.

ويقف في صدارة المرشحين للظفر بالكأس الغالية الجواد «آر بي كينج ميكر» بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى في مضمار أبوظبي فبراير الماضي، وينحدر من نسل «باسق الخالدية وآر بي رويال مدام بنت مجد العرب» للمالك الإسطبلات الوطنية وتحت إشراف المدرب هلال العلوي بقيادة الفارس كريستيان ديمورو، كما تضم القائمة «مُشرف» للمالك خليفة بن شعيل الكواري، بإشراف المدرب توماس فورسي وتحت قيادة الفارس ماكسيم جايون، بجانب «سقراط» للمالك الشيخ سعد بن سهيل بهوان المخيني، وتحت إشراف المدرب إيريك ديلوفا وبقيادة الفارس اورتيز مندزابل، «موارد» للمالك الشقب ريسينج وتحت إشراف المدرب جان دي ميول وبقيادة الفارس كريستوف سوميلو، «الرفاع» للمالك محمد بن فهد العطية وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهوت وقيادة الفارس ستيفان باسكييه، كما تتضمن القائمة بطل سباق محطة بريطانيا للكأس الغالية العام الماضي الفرس «الدوحة» للمالك الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وتحت إشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس مايكل برزلونا.

وتضم قائمة أبطال الكأس الغالية في محطتها الفرنسية على مدار السنوات الماضية كلاً من: شيزا 2023، هتال 2022 و2021، دريان 2020، طيف 2019، شهم 2018، مراقب 2017، المرتجز 2016.

كما ستنطلق اليوم سباقات «الإمارات جينز الفرنسية للمهور والمهرات» للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى، وذلك بمجموع جوائز مليون و200 ألف يورو، والتي تقام برعاية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، حيث تعد سباقات الإمارات جينز الفرنسي افتتاحية موسم السباقات الكلاسيكية الأغلى في فرنسا، كما يعود تاريخ أول سباقات للجينز الفرنسية لعام 1883.

ويشهد سباق «الإمارات جينز الفرنسي للمهور مشاركة 13 خيلاً في صراع التحدي لأفضل مهور العالم والذي يقام لمسافة 1600 متر، بعمر ثلاث سنوات وبجوائز هي الأغلى بقيمة 650 ألف يورو للفئة الأولى، وذلك على مضمار لونج شامب، في واحدة من أقوى مواجهات سباقات الخيل العالمية، كما ستشارك 15 خيلاً في سباق» «الإمارات جينز الفرنسي للمهرات» والذي يقام لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، وذلك بقيمة جوائز 550 ألف يورو.