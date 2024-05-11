«أريج ياس» تخطف أضواء كأس الوثبة في فرنسا



أبوظبي (الاتحاد)

خطفت المهرة الناشئة «أريج» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الأضواء في سباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار تاربس الفرنسي، بجائزة مالية قدرها 16 ألف يورو، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وتنافس في السباق، 12 مهرة من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 2100 متر، وجاء حافلاً بالإثارة والتشويق، حيث ظلت الخيول بالقرب من بعضها طوال مجريات السباق، والكل يحاول أن يجد موقعاً للمناورة، وتحقيق الانطلاقة في الوقت المناسب.

وفي عمق المستقيم، انطلقت الى الصدارة مجموعة من الخيول، واختلط الحابل بالنابل، قبل أن تنشق الأرض من «أريج» التي سجلت سرعة فوق العادة لتخطف اللقب بفارق 3,5 طول عن «فالالا» لرينيه لور كوخ.

وسجلت البطلة «أريج» المنحدرة من نسل «داريا»، والفرس «نوف» زمناً وقدره 2:18:70 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «دارية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، وتمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً، محلياً ودولياً، حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى، والفئة الثانية، والثالثة.