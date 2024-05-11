«الملك» يلحق بـ «الفرسان» في نهائي دوري اليد

رضا سليم (دبي)

تأهل فريق الشارقة إلى المباراة النهائية لدوري اليد لملاقاة شباب الأهلي يوم الثلاثاء المقبل بعد فوزه على مليحة بنتيجة 23-21، في المباراة الفاصلة التي جرت بينهما بصالة نادي البطائح، ضمن الدور نصف النهائي للمسابقة، فيما يلتقي مليحة مع العين على المركز الثالث، ومن المنتظر أن تعلن لجنة المسابقات باتحاد اليد عن مكان المباراتين خاصة أن كلاهما سيقام على صالة محايدة.

جاءت المباراة الفاصلة حماسية كون كل فريق فاز في مباراة ويطمح في الوصول للنهائي، خاصة الشارقة حامل اللقب الذي يريد الدفاع عن لقبه للمرة الثامنة على التوالي والثامنة عشر في تاريخه، بينما مليحة كان يملك الرغبة في الفوز وتحقيق الإنجاز بالصعود للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، وحسمها الملك الشرقاوي متفوقاً في الشوطين الأول (11-10) والثاني (12-11).

بذكر أن دوري أقوياء اليد الاستحقاق المحلي الرابع في روزنامة الموسم الرياضي 2023-2024 لفئة الرجال، بعدما تُوج رجال الشارقة بجميع الألقاب الثلاثة، وهي كأس الاتحاد وكأس الإمارات وكأس «السوبر الإماراتي»، وتتبقى كأس رئيس الدولة في ختام الموسم.