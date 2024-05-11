سلطان بن حمدان للاعبي العين: أمامكم فرصة تاريخية في «الإياب»

طوكيو (الاتحاد)

نقل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، للاعبي العين، تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بأعضاء بعثة الفريق في غرفة تبديل الملابس بعد نهاية مباراة الذهاب، بإستاد نيسان، مؤكداً أن الفريق أنهى الشوط الأول من النهائي متأخراً بهدفين مقابل هدف، قال: «أمامكم فرصة تاريخية لمعانقة المجد القاري، خصوصاً وأن الإياب سيشهده استاد هزاع بن زايد وسيحظى العين بالدعم الكبير من جماهير العين، التي ظلت تصنع الفارق وترجح كفة الفريق في كل الميادين».

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بالتشجيع المتواصل والمساندة القوية للفريق من جماهير العين، مؤكداً أن الفريق مطالب بالتركيز على تحقيق هدفه وإظهار الثقة لأنهم أبناء زايد وقادرون على تحقيق الطموحات وإسعاد الجماهير ومحبي الكرة الإماراتية في كل مكان بالعالم.