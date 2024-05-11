العروبة يواصل الاحتفال.. ومسافي يحرم دبا «وصافة» دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬

فرض مسافي التعادل 1-1 أمام مضيفه دبا، ليحرم الأخير استعادة وصافة «دوري الدرجة الأولى» في ختام مباريات «الجولة 31»، والتي شهدت تأكيد العروبة أحقيته بلقب الدوري بفوزه على ضيفه الظفرة 3-1، فيما انتهت مواجهة جلف يونايتد وضيفه جلف أف سي بالتعادل 3-3.

وعلى ملعب دبا، افتتح الفوسيني جاساما التسجيل لأصحاب الأرض مبكراً في الدقيقة 11، وأدرك عيسى الكعبي التعادل لمسافي قبل نهاية الشوط الأول 3+45، وشهد الشوط الثاني أديبا جيمس لاعب وسط مسافي بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 97، ورفع دبا رصيد إلى 57 نقطة من 29 مباراة، ليفقد وصافة الترتيب لمصلحة دبا الحصن منافسه المباشر على بطاقة الصعود الثانية للمحترفين، برصيد 58 نقطة من 28 مباراة بعد فوزه على الذيد 1-0.

من جهته، عزز العروبة المتوج بلقب دوري الأولى وأول الصاعدين لدوري المحترفين، صدارته للترتيب بفوزه على ضيفه الظفرة 3-1، ويدين العروبة في انتصاره الـ 23 في الدوري لمهاجمه فاكوندو بيرازا، والذي سجل أهداف فريقه الثلاثة «هاتريك» في الدقائق 35، 43، 48، فيما أحرز بيدرو بافلوف هدف الظفرة الوحيد في الدقيقة 71، ورفع العروبة رصيده إلى 73 نقطة، مقابل 44 للظفرة المتراجع للمركز السابع.