السبت 11 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العروبة يواصل الاحتفال.. ومسافي يحرم دبا «وصافة» دوري «الأولى»

العروبة يواصل الاحتفال.. ومسافي يحرم دبا «وصافة» دوري «الأولى»
11 مايو 2024 21:15

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬
فرض مسافي التعادل 1-1 أمام مضيفه دبا، ليحرم الأخير استعادة وصافة «دوري الدرجة الأولى» في ختام مباريات «الجولة 31»، والتي شهدت تأكيد العروبة أحقيته بلقب الدوري بفوزه على ضيفه الظفرة 3-1، فيما انتهت مواجهة جلف يونايتد وضيفه جلف أف سي بالتعادل 3-3.
وعلى ملعب دبا، افتتح الفوسيني جاساما التسجيل لأصحاب الأرض مبكراً في الدقيقة 11، وأدرك عيسى الكعبي التعادل لمسافي قبل نهاية الشوط الأول 3+45، وشهد الشوط الثاني أديبا جيمس لاعب وسط مسافي بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 97، ورفع دبا رصيد إلى 57 نقطة من 29 مباراة، ليفقد وصافة الترتيب لمصلحة دبا الحصن منافسه المباشر على بطاقة الصعود الثانية للمحترفين، برصيد 58 نقطة من 28 مباراة بعد فوزه على الذيد 1-0.
من جهته، عزز العروبة المتوج بلقب دوري الأولى وأول الصاعدين لدوري المحترفين، صدارته للترتيب بفوزه على ضيفه الظفرة 3-1، ويدين العروبة في انتصاره الـ 23 في الدوري لمهاجمه فاكوندو بيرازا، والذي سجل أهداف فريقه الثلاثة «هاتريك» في الدقائق 35، 43، 48، فيما أحرز بيدرو بافلوف هدف الظفرة الوحيد في الدقيقة 71، ورفع العروبة رصيده إلى 73 نقطة، مقابل 44 للظفرة المتراجع للمركز السابع.

أخبار ذات صلة
دبا الحصن يستعيد «وصافة» دوري «الأولى»
«الظاهرة» يواصل الصعود ويقترب من «المحترفين»
دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
نادي العروبة
مسافي
آخر الأخبار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
علوم الدار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
اليوم 18:24
مريض يتلقى العلاج في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
علوم الدار
فيديو.. المستشفى الميداني الإماراتي في غزة عالج 20 ألف وأجرى 1745 جراحة
اليوم 20:39
قوات من الشرطة تشتبك مع عصابات في عاصمة هايتي
الأخبار العالمية
العصابات تواصل أعمال العنف في هايتي
اليوم 22:16
الرجل الناجي يرفع ذراعه بعد إخراجه من تحت الأنقاض
الترفيه
ينجو بأعجوبة بعد قضاء 5 أيام تحت مبنى منهار
اليوم 21:17
العروبة يواصل الاحتفال.. ومسافي يحرم دبا «وصافة» دوري «الأولى»
الرياضة
العروبة يواصل الاحتفال.. ومسافي يحرم دبا «وصافة» دوري «الأولى»
اليوم 21:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©