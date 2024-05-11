الأحد 12 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وليد أزارو.. «تخصص» البطائح فــي 4 مواجهات بدوري المحترفين

وليد أزارو.. «تخصص» البطائح فــي 4 مواجهات بدوري المحترفين
12 مايو 2024 01:27

رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
خدمات موحدة لضمان بيئة سكن مثالية في عجمان
«فخر أبوظبي» و«النسور».. الخطأ بـ «هدف»!

احتفظ المغربي وليد أزارو مهاجم فريق عجمان بصدارة الهدافين في مواجهات فريقه أمام البطائح، بعدما سجل الهدف الأول في المباراة التي انتهت لمصلحة البرتقالي بهدفين دون رد ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، وسجل أزارو في المواجهات الأربع التي جمعت الفريقين في دوري المحترفين، بمعدل هدف في كل مباراة، ليتفوق البركان بالفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، ولم يسبق للراقي الفوز على عجمان.. ورفع أزارو رصيده إلى 10 أهداف، ويدخل ضمن لاعبي المقدمة في قائمة الهدافين بعد ليما لاعب الوصل وعمر خربين لاعب الوحدة، ولكل منها 15 هدفا ولابا مهاجم العين 12 هدفاً، ويتساوى أزارو مع علي مخبوت ومهدي قايدي ومانولو جابياديني، وكانت المباراة أشبه بصراع على المركز الثامن الذي كان يحتله البطائح قبل بدء المواجهة، إلا أن فوز عجمان دفع به من التاسع إلى الثامن برصيد 27 نقطة، وتراجع الراقي للمركز التاسع برصيد 26 نقطة، وتبدلت مراكز الفريقين في جدول الترتيب. وتأتي النقطة 27 لتنهي معاناة البرتقالي في مراكز المؤخرة، وتضمن له البقاء في دوري المحترفين، بعدما تحسنت نتائج الفريق في الدور الثاني، إذ لم يخسر في 4 مباريات متتالية وجمع 8 نقاط من الفوز على الوحدة والبطائح والتعادل مع خورفكان وحتا، ويلتقي مع الجزيرة في الجولة المقبلة في مباراة فارق النقطة الواحدة، حيث يحتل فخر أبوظبي المركز السابع برصيد 28 نقطة.
ويتبقى للبركان 5 مباريات من بينهما مواجهتان مع بني ياس، وهناك مباراة منهما مؤجلة من الجولة 13، وقبلها يلتقي الجزيرة والنصر والشارقة.
في الوقت الذي غابت فيه الانتصارات عن البطائح في آخر 4 جولات ليواصل نزف النقاط، وكان آخر فوز على خورفكان في الجولة الـ 18 بعدها خسر النصر، وتعادل مع الشارقة، وخسر أمام الوصل وعجمان أي نقطة واحدة في 4 مباريات، ويواجه بني ياس في الجولة 23 يوم الأربعاء المقبل. 
ودفع الراقي ثمن الفرص المهدرة من لاعبيه، خاصة سيكو بابا وأناتول ومحمد راشد، فيما كان أحمد خليل الحاضر الغائب في المباراة، ولم يقدم أي لمحات فنية، أو يظهر في الهجوم، واستحق الخروج من المباراة.

وليد أزارو
البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
آخر الأخبار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
علوم الدار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
اليوم 18:24
مريض يتلقى العلاج في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
علوم الدار
فيديو.. المستشفى الميداني الإماراتي في غزة عالج 20 ألف وأجرى 1745 جراحة
اليوم 20:39
رجل أفغاني يحمل متعلقاته في أعقاب فيضان مفاجئ في قرية «لاقيها» بمنطقة مقاطعة بغلان (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تتضامن مع الشعب الأفغاني وتعزي في ضحايا الفيضانات
12 مايو 2024
جانب من جلسة التصويت على حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولون لـ«الاتحاد»: القرار الأممي خطوة لتحقيق الشرعية الدولية لفلسطين
12 مايو 2024
مسنة وطفل ينتظران مع متعلقاتهما قبل الإخلاء من رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم
12 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©