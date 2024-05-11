وليد أزارو.. «تخصص» البطائح فــي 4 مواجهات بدوري المحترفين

رضا سليم (دبي)

احتفظ المغربي وليد أزارو مهاجم فريق عجمان بصدارة الهدافين في مواجهات فريقه أمام البطائح، بعدما سجل الهدف الأول في المباراة التي انتهت لمصلحة البرتقالي بهدفين دون رد ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، وسجل أزارو في المواجهات الأربع التي جمعت الفريقين في دوري المحترفين، بمعدل هدف في كل مباراة، ليتفوق البركان بالفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، ولم يسبق للراقي الفوز على عجمان.. ورفع أزارو رصيده إلى 10 أهداف، ويدخل ضمن لاعبي المقدمة في قائمة الهدافين بعد ليما لاعب الوصل وعمر خربين لاعب الوحدة، ولكل منها 15 هدفا ولابا مهاجم العين 12 هدفاً، ويتساوى أزارو مع علي مخبوت ومهدي قايدي ومانولو جابياديني، وكانت المباراة أشبه بصراع على المركز الثامن الذي كان يحتله البطائح قبل بدء المواجهة، إلا أن فوز عجمان دفع به من التاسع إلى الثامن برصيد 27 نقطة، وتراجع الراقي للمركز التاسع برصيد 26 نقطة، وتبدلت مراكز الفريقين في جدول الترتيب. وتأتي النقطة 27 لتنهي معاناة البرتقالي في مراكز المؤخرة، وتضمن له البقاء في دوري المحترفين، بعدما تحسنت نتائج الفريق في الدور الثاني، إذ لم يخسر في 4 مباريات متتالية وجمع 8 نقاط من الفوز على الوحدة والبطائح والتعادل مع خورفكان وحتا، ويلتقي مع الجزيرة في الجولة المقبلة في مباراة فارق النقطة الواحدة، حيث يحتل فخر أبوظبي المركز السابع برصيد 28 نقطة.

ويتبقى للبركان 5 مباريات من بينهما مواجهتان مع بني ياس، وهناك مباراة منهما مؤجلة من الجولة 13، وقبلها يلتقي الجزيرة والنصر والشارقة.

في الوقت الذي غابت فيه الانتصارات عن البطائح في آخر 4 جولات ليواصل نزف النقاط، وكان آخر فوز على خورفكان في الجولة الـ 18 بعدها خسر النصر، وتعادل مع الشارقة، وخسر أمام الوصل وعجمان أي نقطة واحدة في 4 مباريات، ويواجه بني ياس في الجولة 23 يوم الأربعاء المقبل.

ودفع الراقي ثمن الفرص المهدرة من لاعبيه، خاصة سيكو بابا وأناتول ومحمد راشد، فيما كان أحمد خليل الحاضر الغائب في المباراة، ولم يقدم أي لمحات فنية، أو يظهر في الهجوم، واستحق الخروج من المباراة.