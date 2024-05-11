«MOD» تتصدر «الأساتذة» في «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم الثاني من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، في مبادلة أرينا، منافسات فئة الأساتذة من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، وفئة الهواة من حملة الحزامين الأبيض والأزرق، الذين قدّموا أداء رفيعاً، وسط حضور جماهيري غفير وأجواء حماسية من التشجيع.

وعلى صعيد فئة الأساتذة، نجحت أكاديمية MOD في تحقيق المركز الأول بـ23 ميدالية ذهبية، فيما حلت «كوماندو جروب» في المركز الثاني بـ16 ذهبية، وأكاديمية «ZR إنترناشيونال» من البرازيل في المركز الثالث بثلاث ذهبيات.

وعلى صعيد الهواة، تمكنت أكاديمية MOD أيضاً من تحقيق الصدارة بـ5 ذهبيات، وحلت أكاديمية شيكمات إنترناشيونال الأميركية وصيفاً بـ3 ذهبيات، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث بـ3 ذهبيات.

حضر المنافسات أودونباتار شيجيخو سفير جمهورية منغوليا لدى الدولة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، وعدد من ممثلي الشركاء ومسؤولي الأندية والأكاديميات المشاركة.

منصة الأبطال

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: «بطولة أبوظبي جراند سلام من أبرز البطولات التي تحظى بأولوية المشاركة لدى نخبة محترفي الجو جيتسو حول العالم، ودائماً ما تمثل جولة أبوظبي مسك ختام جولات البطولة التي تجوب أهم مدن العالم، وأكبر جولاتها على صعيد حجم المشاركة واستقطاب النجوم، حيث نجحت هذا العام في جذب أكثر من 2500 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم».

وأشاد الظاهري بمستوى المنافسات، والأداء القوي الذي قدّمه أبطال فئة الأساتذة لما يتمتعون به من خبرات كبيرة، حيث أظهروا كفاءة فنية عالية، وتقنيات فريدة تعكس تصميمهم وإصرارهم على الفوز، كما أثنى على أداء لاعبي الإمارات من فئتي الأساتذة والهواة الذين تألقوا في البطولة بمنافسة أبطال متمرسين ونجحوا في الفوز بعدد من الميداليات الملونة.

نخبة الأبطال

وأشاد الظاهري بجهود رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP) في تنظيم بطولات دولية رفيعة المستوى في أبرز المدن والعواصم العالمية وأكّد على مكانة بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو كمنصة نموذجية تجمع نخبة الأبطال واللاعبين المحترفين.

وقال أودونباتار شيجيخو، سفير جمهورية منغوليا لدى الدولة: «يسرني التواجد هنا في مبادلة أرينا وسط هذا الحضور اللافت لمحبي وعشاق رياضة الجوجيتسو. حققت دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي نجاحات كبيرة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، ونفخر بمشاركة لاعبي ولاعبات منغوليا في هذه البطولة، حيث تمكنوا من إحراز العديد من الميداليات الذهبية والفضية، وأرى بأن هذه الفعاليات تساهم بتوطيد العلاقات بين الشعوب وتعزيز التسامح بين مختلف الثقافات».

دور محوري

بدوره، أكّد طارق عمر البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP، على الدور الكبير للبطولة في نشر وتطوير رياضة الجو جيتسو على المستوى العالمي، لافتاً إلى أهميتها في تعزيز تصنيفات اللاعبين من جميع أنحاء العالم، حيث تمنح الفائزين بالمركز الأول في كل فئة 3000 نقطة وفقاً لنظام التصنيف المعتمد لدى الرابطة.

وأضاف: «نجحت بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو عبر جولاتها الخمس هذا الموسم في كل من ريو دي جانيرو، وميامي، وطوكيو وروما وأخيراً في أبوظبي، في توفير منصة لآلاف اللاعبين المحترفين لاختبار مهاراتهم أمام أفضل اللاعبين في العالم، وإضافة النقاط التصنيفية إلى رصيدهم، ما يؤهلهم للفوز بجوائز قيمة في نهاية الموسم».

وقال البرازيلي رافائيل باربوسا، مدرب الجو جيتسو لدى أكاديمية UFC GYM: «فخور بأداء اللاعبين واللاعبات في فئتي الأساتذة والهواة، ونجاحهم في تحقيق عدد من الميداليات الملونة واعتلائهم منصة التتويج. لقد كانت استعداداتنا على قدر أهمية الحدث، ونجحنا في إبراز مواهبنا وتصميمنا في كل النزالات التي خضناها اليوم».

وأضاف: «إن المكانة الكبيرة التي تتمتع بها بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو تسهم في جذب الرياضيين والجماهير من جميع أنحاء العالم، وبالنسبة لنا فإن المشاركة في هذا الاستحقاق البارز تمثل قيمة حقيقية، حيث تعكس البطولة الاهتمام العالمي بهذه الرياضة ونجاحها في توطيد الأواصر والروابط بين جميع الممارسين على مستوى العالم، وتلك هي الرسالة السامية التي تحتضنها اللعبة».

وتميزت منافسات فئة الأساتذة في البطولة بتواجد مميز لحملة الحزامين البني والأسود، الذين توافد معظمهم من خارج الدولة، ما أضفى على المنافسات بعداً جديداً من الحماس والتشويق.

وفي هذا الإطار، قال البرازيلي مارسيلو بريتو، حامل الحزام الأسود من أكاديمية MOD، والذي حقّق ذهبية وزن تحت 94 كجم: «بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو مميزة بالنسبة لنا، والفوز فيها إنجاز كبير لمسيرة اللاعبين المحترفين، نظراً إلى حجم المشاركة العالمية والمستوى الفني العالي للمشاركين.. الطريق إلى منصة التتويج لم يكن سهلاً، وكل نزال خضته اليوم كان تحدياً كبيراً. فالمهارة والموهبة مطلوبتان لكنهما ليستا كافيتين، لأن الفوز في مثل هذه الأجواء التنافسية يتطلب ثباتاً ذهنياً وتصميماً راسخاً».

من جانبها، قالت اللاعبة الإماراتية مروة الحوسني، حزام بني من نادي بني ياس، والتي حقّقت ذهبية وزن تحت 70 كجم: «سعيدة بتحقيق هذا الإنجاز في بطولة تتمتع بمكانة عالمية مرموقة، وتمثل المشاركة في هذه البطولة هدفاً لكل اللاعبين المحترفين الساعين للارتقاء بتصنيفهم السنوي، وبالحديث عن النزالات التي خضتها اليوم، فقد تميزت جميعها بمنافسة قوية وتحديات كبيرة، وكان معظمها اختباراً حقيقياً للمهارة والقدرة على التحمل وقوة الإرادة. أود أن أشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو على هذا التنظيم الرائع».

وتتواصل اليوم نزالات بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو بمنافسات فئة المحترفين، والتي تشهد مشاركة نخبة الرياضيين من مختلف دول العالم وخاصةً الإمارات والبرازيل وكولومبيا.