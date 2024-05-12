سان جيرمان يرفض وداع مبابي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يعيش النجم الفرنسي كيليان مبابي، آخر أيامه في باريس سان جيرمان، بعد أن أكد رسمياً رحيله عن النادي بنهاية الموسم، عبر رسالة فيديو مصورة من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن يحدد فيها الجهة التي يقصدها، وهي بالمناسبة معلومة للجميع، وهي ريال مدريد.

والسؤال الذي يتردد الآن في الصحافة الفرنسية: هل يقيم سان جيرمان احتفالية خاصة لوداع لنجمه وهدافه التاريخي كيليان مبابي؟

الإجابة جاءت عبر صحيفة «لوباريزيان»، التي قالت إنه ليست هناك لإقامة مثل هذه الاحتفالية في وقت قريب ولكن ربما - وهذا أمرغير مؤكد- تقام لمبابي إحتفالية يوم 25 مايو الجاري في حالة فوز سان جيرمان على أوليمبيك ليون في نهائي كأس فرنسا، ما يعني أنه في حالة الهزيمة، لن تقام أية احتفالية.

وبالعودة إلى رسالة مبابي المصورة في فيديو، لاحظ المراقبون أن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، لم يذكر اسم ناصر الخليفي رئيس النادي، لا من قريب أو بعيد، وتجاهله تماماً، بينما وجه الشكر لزملائه اللاعبين والطاقم التدريبي والإداري والطبي والمدير الرياضي لويس كامبوس وجميع المدربين الذين توافدوا على النادي خلال فترة وجوده، وهم الإسباني أوناي إيمري والألماني توماس توخيل الوحيد الذي وصل بالفريق إلى نهائي دوري الأبطال، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والفرنسي كريستوف جالتييه، وحتى الإسباني لويس إنريكي، الذي كانت العلاقات بينه وبين مبابي في غاية التوتر، وتسببت في تراجع مستوى الهداف التاريخي لسان جيرمان، حيث كان إنريكي يشركه بديلاً في أكثرمن مباراة، أو يدفع به أساسياً ثم يقوم بتغييره في شوط المباراة الثاني، وتأثر مبابي نفسياً بهذا الأسلوب في التعامل معه وهو نجم الفريق وهدافه الأول، ولم تكن ردود إنريكي على تساؤلات الصحفيين في هذا الصدد مقنعة، إذ إنه كان يردد جملة: حتى يعتاد الفريق على اللعب بدونه.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية إن عدم ذكر مبابي لرئيس النادي أو توجيه الشكر إليه مثلما فعل مع الآخرين، سببه حالة «الشد والجذب» التي استمرت بينهما منذ أن أعلن مبابي في خطاب رسمي للنادي في بداية الموسم عن عدم تمديد السنة الإضافية في عقده لصيف 2025، مكتفياً بالموسمين الأوليين اللذين ينتهيان في صيف 2024، ومن وقتها بدأ مبابي في التعرض لمضايقات كثيرة وكانت أداة تنفيذها المدير الفني الإسباني، بمباركة من الخليفي.