«كاليفا» بطلة «كأس الوثبة» في البرازيل

أبوظبي (الاتحاد)

تُوجت الفرس «آر جي كاليفا» لكلاوديو روبيرتو جيماريس، وبإشراف أستانسلاو بيتروشنسكي، وقيادة جيفكلون بيسبو، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز في البرازيل، ضمن فعاليات النسخة الـ16، لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة المهرجان دعماً وتشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وواصلت «آر جي كاليفا» مسلسل انتصاراتها في سباق كأس الوثبة ستاليونز، وهذه المرة على جائزة بول جميل صليبا، بمضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، والمخصص للخيول العربية الأصيلة «مهرات وأفراس» بسن ثلاث سنوات فما فوق، وجائزته 5000 دولار.

وجاءت في المركز الثاني «آر جي ايرا» بقيادة ويلنتون إيرل، فيما جاءت في المركز الثالث «أولمبيكا راش» بقيادة روبيرلي فيانا.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في نسخته الـ16 في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.