«ختامية» التجديف الحديث تبتسم لأبطال الحمرية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الجولة الخامسة والختامية من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، ختاماً مثيراً في أبوظبي مساء أمس، وجاءت الجولة الأخيرة للموسم بمشاركة قوية من 70 بحاراً من مختلف الأندية البحرية المختصة في التجديف الحديث، بالإضافة إلى إقامة سباق تجديف «الكاياك» لأصحاب الهمم، ضمن منافسات يوم رياضي متميز على كاسر الأمواج وبحضور كبير لأولياء الأمور وأسر المشاركين في المنافستين.

وسجل أصحاب الهمم عبر سباق تجديف الكاياك نتائج قوية ومتميزة، حيث حقق في فئة القارب الزوجي المركز الأول ناصر سليمان المهري، وحل ثانياً سلمان محمد الحمادي، وجاء ثالثاً غلا علاء الدين حسين، وفي فئة القارب الفردي حقق المركز الأول صالح فهد حتروش، وحل ثانياً محمد صالح الزبيدي، وجاء في المركز الثالث عمر محمود الحمادي.

وفي الجولة الختامية والخامسة من التجديف الحديث، حل في المركز الأول في فئة «فردي شباب» أقل من 18 سنة سلطان أحمد الشامسي، ثم حمد عامر الشامسي، وزايد سيف العليلي وجميعهم من نادي الحمرية، وفي فئة «زوجي ناشئات» حقق المركز الأول من نادي أبوظبي ماريسا كراوثر وكريستي ماكينزي، ثم ميرة عبدالله وشمسة الشرياني، وفجر السعيد وفاطمة خلف ربيع من الحمرية في المركز الثالث.

وفي فئة «فردي رجال»، حقق المركز الأول إبراهيم مراغي من أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، وجاء ثانياً حميد سعيد المطروشي، ثم خميس غانم الشامسي من نادي الحمرية ثالثاً، وفي فئة «زوجي ناشئين» أقل من 18 سنة، حقق المركز الأول سلطان أحمد الشامسي وحمد عامر الشامسي، ثم عبدالله الجسمي وسيف عدنان، ومحمد خالد وعمر علي في المركز الثالث، وجميعهم من نادي الحمرية.

وفي فئة «فردي سيدات»، حققت المركز الأول بشرى إبراهيم من نادي الحمرية، ثم جوكسا أسلان من أكاديمية أبوظبي، وعهود مصبح من أكاديمية أبوظبي، وفي فئة «زوجي رجال» حقق المركز الأول حمد المطروشي وأحمد الحمادي من الحمرية، ثم يحيى الحمادي وإبراهيم مراغي من أكاديمية أبوظبي، وخميس الشامسي ومبارك الياسي من الحمرية، وفي فئة «فردي ناشئات»، حلت في المركز الأول فجر سعيد، ثم ميرة العليلي، وشوق المنصوري من الحمرية.

وفي فئة «فردي شباب» أقل من 18 سنة، حقق المركز الأول سلطان الشامسي، ثم زايد العليلي، وعبد الله الجسمي وجميعهم من نادي الحمرية، وفي «فردي شباب» أقل من 14 سنة جاء في المركز الأول حمد الشامسي وثانياً راشد البلوشي وثالثاً عمر علي وجميعهم من نادي الحمرية.

واستمرت سيطرة الحمرية في فئة «رباعي ناشئات» بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، وفي فئة «زوجي مختلط» أحرز المركز الأول إبراهيم مراغي وجوسكا أسلان من أكاديمية أبوظبي، وجاء ثانياً أحمد الحمادي وفجر سعيد من الحمرية، وثالثاً حمد المطروشي وبشرى إبراهيم من الحمرية.

وفي «رباعي سيدات»، ذهب المركزان الأول والثاني للحمرية، وجاءت أكاديمية أبوظبي في المركز الثالث.

وشهدت المراكز الختامية للموسم حلول نادي الحمرية وبجدارة في المركز الأول عبر جميع الفئات كي يكون للاعبيه الأفضلية طوال الموسم الرياضي الخاص بالتجديف الحديث، والذي استمر لخمس جولات كاملة.

كرم الفائزين في الختام سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وناصر الظاهري، رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي.