«الزعيم» يُجهز «كل أوراقه» لـ«الحسم الآسيوي» أمام يوكوهاما

معتز الشامي (دبي)

وصلت بعثة «الزعيم» إلى مدينة العين صباح اليوم على متن طائرة خاصة، قادمة من اليابان بعد خوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام فريق يوكوهاما مارينوس الياباني، والتي انتهت بخسارة العين 1-2.

وسيطرت حالة من ارتفاع المعنويات على جميع اللاعبين، خاصة بعد كلمات المؤازرة والدعم والحماس، التي وجهها الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، إلى لاعبي الفريق، في غرفة تبديل الملابس بعد نهاية مباراة الذهاب أمام يوكوهاما، حيث عقد اجتماعاً معهم للتأكيد على ضرورة أن يرفع اللاعبون رؤوسهم عالياً، خاصة أن الذهاب كان قد انتهى، وأن على الجميع التحضير من أجل مباراة الإياب، وقال الشيخ سلطان بن حمدان للاعبين: «أمامكم فرصة تاريخية لمعانقة المجد القاري، خصوصاً وأن الإياب سيشهده استاد هزاع بن زايد، وسيحظى العين بالدعم الكبير من جماهير العين، التي ظلت تصنع الفارق وترجح كفة الفريق في كل الميادين».

كما أشاد بالتشجيع المتواصل والمساندة القوية للفريق من جماهير العين، مؤكداً أن الفريق مطالب بالتركيز على تحقيق هدفه، وإظهار الثقة لأنهم «أبناء زايد» وقادرون على تحقيق طموحاتهم وإسعاد جماهيرهم ومحبي الكرة الإماراتية في كل مكان بالعالم.

وبتلك الكلمات ارتفعت معنويات اللاعبين وزاد الإصرار على ضرورة التعويض في لقاء العودة، خاصة بعد الموقف الاستثنائي من جماهير الإمارات، التي زحفت خلف الفريق إلى طوكيو، وأصرت من جانبها على تحية اللاعبين والشد من أزرهم، خاصة أن نتيجة الذهاب لا تعتبر سيئة، حيث يحتاج «الزعيم» للفوز بهدفين أو تسجيل هدف وحيد «في أسوأ الأحوال» على استاد هزاع بن زايد، للتمديد أو لعب ركلات الترجيح، بينما السيناريو الأول الذي سيعمل من أجله الجميع، هو كيفية تسجيل هدفين في فريق يوكوهاما، لضمان التتويج باللقب.

ويضع الجهاز الفني نصب عينيه، ضرورة إجراء تغييرات تكتيكية وفنية، بهدف الظهور بشكل مختلف، يراعي السلبيات التي ظهرت في لقاء الذهاب، لاسيما غياب الضغط الهجومي الكافي، والاكتفاء بالتراجع لوسط الملعب وتقديم مباراة دفاعية في المقام الأول، ما كلف الفريق هدفين، كما أن الجهاز الفني مطالب بضرورة السعي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مواجهة حاسمة.

ورفع «الزعيم» شعار لا وقت للراحة، حيث سيعود اللاعبون للتدريبات غداً الاثنين دون انقطاع، كما سيسعى الجهاز الفني للوقوف على جاهزية إيريك جوجينس، الذي غاب عن مواجهة الذهاب، بعدما قرر الجهاز الفني عدم المغامرة بالدفع به في التشكيلة الأساسية، بينما سيكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في لقاء العودة، وسيتم منحه الفرصة في المباراة المرتقبة لـ «الزعيم» يوم الخميس المقبل أمام اتحاد كلباء من الجولة 23 من الدوري، والتي ستكون بمثابة بروفة أخيرة قبل المواجهة الآسيوية يوم مايو 25 الجاري، وبالتالي ربما يتم الدفع بأكثر من لاعب للوقوف على قدراتهم وكيفية توظيفها أمام يوكوهاما لاحقاً.

من جانبه أكد هيرنان كريسبو، مدرب العين، أن فرصة التتويج مازالت سانحة وكبيرة لفريقه رغم خسارة الذهاب، وعن المباراة قال: «نبارك للفريق الياباني الفوز، لقد نجحنا في تضييق المساحات في أغلب فترات المباراة، وكنا نحتاج للتركيز في الأمتار الأخيرة، وأهنئ لاعبي فريقنا على الروح القتالية، لكن مهمتنا لم تنته بعد».

وأضاف: «افتقدنا للشراسة الهجومية في الشوط الثاني، ولدينا فرصة على ملعبنا في استاد هزاع بن زايد، وأتمنى أن يكون الوضع أفضل ونحقق الفوز، حيث إن التتويج لا يزال في أيدينا، لأننا سنلعب الإياب على ملعبنا ووسط جمهورنا».

وعن قلة التبديلات في لقاء الذهاب قال: «لم نكن نحتاج إلى تغييرات عديدة في المباراة، وكنا نحتاج فقط إلى جودة هجومية لتشكيل خطورة أكبر، وثقتي كانت كبيرة في قدرة اللاعبين على إكمال المباراة، وكانت تلك رؤيتي الفنية».