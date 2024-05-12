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الرياضة

بوجاتشار يحقق فوزه الثالث في «جيرو دا إيطاليا»

بوجاتشار يحقق فوزه الثالث في «جيرو دا إيطاليا»
12 مايو 2024 13:30

أبوظبي (الاتحاد)
حصد السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات، فوزه الثالث بمرحلة «براتي دي تيفو» في «جيرو دا إيطاليا»، متقدماً على دانييل مارتينيز (فريق بورا هاسنجروهي) وبن أوكونور (ديكاتلون AG2R).
وامتدت المرحلة الـ8 من سبوليتو وانتهت بخط نهاية على قمة براتي دي تيفو (بطول 14,7 كم بنسبة ارتفاع تدريجي تصل إلى 7%) وتنافس الدراجون لمسافة 152 كم، التي تضمنت الطرفين الصاعدين، فوركا كابيستريلو (الفئة الثانية) وكروس آبيو (الفئة الثالثة).
وتمكن فريق الإمارات من السيطرة بشكل مثالي على المجموعة المتقدمة من 14 دراجاً، مما أكسبه حوالي الدقيقتين بحد أقصى، واستطاع سد الفجوة تدريجياً من مقدمة السباق في الصعود الأخير.
ووضع فيليكس جروشارتنر ورافال ماجكا وتيرة للسباق أدت إلى تخلف مجموعة من أفضل الدراجين من 12 دراجاً، تمهيداً لسلسلة من محاولات الهجوم من قبل خصوم بوجاتشار، والتي رد عليها صاحب القميص الوردي دون تردد قبل الفوز بالسباق بالانطلاقة الأخيرة.
ويذكر أن الدراج السلوفيني يتصدر التصنيف العام بفارق زمني قدره دقيقتان و40 ثانية عن دانييل مارتينيز ولا يزال أيضاً متصدراً في تصنيف دراجي الطرق الصاعدة.
وقال بوجاتشار: «عندما ارتاح الجميع قليلاً باستثناء أنا وميكيل بيرج، شعر جميع زملائي في الفريق بحالة جيدة اليوم، وقاموا بعمل رائع في بداية المرحلة، وتمكنوا من الصمود في الطريق الصاعد الأول مع اكتمال الفريق بأكمله تقريباً في مقدمة المجموعة، كان الأمر عائداً إلى الفريق فيما إذا كان بإمكاننا الفوز بالمرحلة أم لا، ولقد كانوا في حالة جيدة وبالتالي تمكنا من تحقيق نهاية رائعة.. أنا سعيد للغاية بهذا الفوز وبالمستوى الرائع الذي أظهره الفريق بأكمله».
يذكر أيضاً أن المرحلة التاسعة ستكون الأطول في بطولة جيرو وتمتد على مسافة 214 كم، وتبدأ من أفيتسانو وتنتهي في نابولي بجزء أخير على التلال.

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