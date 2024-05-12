الأحد 12 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماريجا يستعيد شبابه مع الشارقة «على استحياء»!

ماريجا يستعيد شبابه مع الشارقة «على استحياء»!
12 مايو 2024 14:00

علي معالي (دبي)
نجح المالي موسى ماريجا في أن يسجل «الثنائية» الثانية له منذ انضمامه لفريق نادي الشارقة هذا الموسم، حيث سجل هدفين من أصل ثلاثة فاز بها فريقه على بني ياس (3- 2) في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19، ليرفع رصيده من الأهداف إلى (7)، وسبق أن سجل هدفين في مرمى خورفكان في الجولة الـ 11، التي انتهت بفوز الملك (4-1).
وأصبح عدد الأهداف التي سجلها ماريجا في شباك «السماوي» (3) هذا الموسم بدوري أدنوك للمحترفين، حيث سبق أن سجل هدفاً من الخماسية التي فاز بها من قبل في الدور الأول.
وأهداف الهداف المالي، ربما تكون جاءت بعد فوات الأوان، خاصة أن «الملك» ابتعد عن قمة الدوري، ولم يقدم ماريجا ما هو منتظر منه هذا الموسم، خاصة أن هناك الكثير من الأصوات داخل النادي تطالب منذ فترة بالبحث عن بديل ومهاجم قوي يستطيع قيادة هجوم الفريق إلى هز شباك المنافسين والمنافسة على القمة، وليس احتلال المركز السادس برصيد 34 نقطة.
والثنائية «الثانية» التي سجلها ماريجا مع الشارقة، ليست الأولى في مسيرته الاحترافية، بل سبق أن فعلها عندما لعب مع الهلال السعودي، موسم 2021-2022، ومع بورتو البرتغالي موسم 2019-2020، ومع فيتوريا جيماريش البرتغالي أيضاً موسم 2016-2017، ومع أميان الفرنسي 2013-2014.
ورغم اختيار ماريجا «الأفضل» بصفوف الشارقة في المباراة الأخيرة من جانب جماهير «الملك»، بنسبة 55% مقابل 26% لسالم صالح، و10% للبوسني بيانيتش و9% لكايو لوكاس، لكن تظل علامات الاستفهام تُحيط بما قدمه المالي للفريق هذا الموسم.

أخبار ذات صلة
الشارقة يفرض سيطرته على ألقاب «شباب الطاولة»
«الشارقة الفلكي»: العاصفة الجيومغناطيسية للشمس ظاهرة طبيعية نادرة
موسى ماريجا
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
بني ياس
آخر الأخبار
الشارقة يفرض سيطرته على ألقاب «شباب الطاولة»
الرياضة
الشارقة يفرض سيطرته على ألقاب «شباب الطاولة»
اليوم 16:30
مستشفى ماساتشوستس العام حيث أجريت العملية
الترفيه
وفاة أول مريض خضع لزراعة كلية خنزير
اليوم 16:19
"أبوظبي للزراعة": صحة النبات صمام أمان لضمان استدامة القطاع الزارعي
علوم الدار
"أبوظبي للزراعة": صحة النبات صمام أمان لضمان استدامة القطاع الزارعي
اليوم 16:05
البرازيل.. تحذيرات من تزايد مخاطر الفيضانات جراء هطول أمطار جديدة
الأخبار العالمية
البرازيل.. تحذيرات من تزايد مخاطر الفيضانات جراء هطول أمطار جديدة
اليوم 16:03
«الرياضات الإلكترونية» يختتم مشاركته في «الألعاب الرقمية»
الرياضة
«الرياضات الإلكترونية» يختتم مشاركته في «الألعاب الرقمية»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©