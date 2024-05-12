ماريجا يستعيد شبابه مع الشارقة «على استحياء»!

علي معالي (دبي)

نجح المالي موسى ماريجا في أن يسجل «الثنائية» الثانية له منذ انضمامه لفريق نادي الشارقة هذا الموسم، حيث سجل هدفين من أصل ثلاثة فاز بها فريقه على بني ياس (3- 2) في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19، ليرفع رصيده من الأهداف إلى (7)، وسبق أن سجل هدفين في مرمى خورفكان في الجولة الـ 11، التي انتهت بفوز الملك (4-1).

وأصبح عدد الأهداف التي سجلها ماريجا في شباك «السماوي» (3) هذا الموسم بدوري أدنوك للمحترفين، حيث سبق أن سجل هدفاً من الخماسية التي فاز بها من قبل في الدور الأول.

وأهداف الهداف المالي، ربما تكون جاءت بعد فوات الأوان، خاصة أن «الملك» ابتعد عن قمة الدوري، ولم يقدم ماريجا ما هو منتظر منه هذا الموسم، خاصة أن هناك الكثير من الأصوات داخل النادي تطالب منذ فترة بالبحث عن بديل ومهاجم قوي يستطيع قيادة هجوم الفريق إلى هز شباك المنافسين والمنافسة على القمة، وليس احتلال المركز السادس برصيد 34 نقطة.

والثنائية «الثانية» التي سجلها ماريجا مع الشارقة، ليست الأولى في مسيرته الاحترافية، بل سبق أن فعلها عندما لعب مع الهلال السعودي، موسم 2021-2022، ومع بورتو البرتغالي موسم 2019-2020، ومع فيتوريا جيماريش البرتغالي أيضاً موسم 2016-2017، ومع أميان الفرنسي 2013-2014.

ورغم اختيار ماريجا «الأفضل» بصفوف الشارقة في المباراة الأخيرة من جانب جماهير «الملك»، بنسبة 55% مقابل 26% لسالم صالح، و10% للبوسني بيانيتش و9% لكايو لوكاس، لكن تظل علامات الاستفهام تُحيط بما قدمه المالي للفريق هذا الموسم.