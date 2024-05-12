الناموس لـ «الوضيحية» في سباق الفطامين بالذيد



الذيد (الاتحاد)

استضاف ميدان الذيد لسباقات الهجن منافسات سباق سن الفطامين الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تضمن السباق 24 شوطاً لسن الفطامين منها 8 أشواط لأهل الذيد مشتركات و4 أشواط صعوب لأهل الذيد و10 أشواط مفتوحة.

وفاز بالشوط الأول «الوضيحية» لحران محمد عبدالله بن هويدن الكتبي والشوط الثاني «ضاري» لخليفة ربيع بن غويث الكتبي والشوط الثالث «النادرة» لعلي راشد حمود الكتبي والشوط الرابع «براق» لمطر علي عبدالله بن هويدن الكتبي والشوط الخامس «الشبابية» لسعيد بن سعيد راشد الشهواني والشوط السادس «الشبابي» لسالم محمد سالم بن لاحج الكتبي والشوط السابع «الشاهينية» لمحمد حمد سهيل الشامسي والشوط الثامن «الشامخ» لسالم محمد سالم بن لاحج الكتبي والشوط التاسع «الشاهينية» لعبدالله سالم الخاصوني، والشوط العاشر «شاهين» لسهيل راشد عبيد دغيش الكتبي.

أما الشوط الحادي عشر فكان من نصيب «تكريم» لسعيد بن سعيد راشد الشهواني والشوط الثاني عشر «طاري» لسالم خلفان بالعري الكتبي بزمن قدره 2:07:3 «أفضل توقيت» والشوط الثالث عشر «وسام» لسالم خلفان بالعري الكتبي والشوط الرابع عشر «مستقيم» لسالم خلفان بالعري الكتبي والشوط الخامس عشر «هملولة» لسالم علي خميس العمري والشوط السادس عشر «سكر» لسالم خلفان بالعري الكتبي والشوط السابع عشر «الشاهينية» لمحمد راشد سعيد عبيد الطنيجي والشوط الثامن عشر «شاهين» لمحمد خلفان حمد الحافري والشوط التاسع عشر «الشاهينية» لسعيد حارب سلطان بنواس والشوط العشرون «شاهين» لسعيد حارب سلطان بنواس.

في أشواط الصعوب كان الشوط الواحد والعشرون من نصيب «احتفال» لمصبح سالم بخيت الكتبي والشوط الثاني والعشرون «شاهين» لسعيد حارب سلطان بنواس والشوط الثالث والعشرون «الشاهينية» لسعيد عبيد علي الميالة الكتبي والشوط الرابع والعشرون «شاهين» لسعيد عبيد علي الميالة الكتبي.