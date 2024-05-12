9 لاعبين يمثلون منتخبنا في بطولة العالم البارالمبية باليابان



دبي (الاتحاد)

يشارك منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم في بطولة العالم البارالمبية التي تقام بمدينة كوبي اليابانية خلال الفترة من 17 إلى 25 مايو الجاري، وذلك في ثماني منافسات إلى جانب أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 100 دولة، تتضمن المنافسات سباقات الكراسي المتحركة لمسافات 100 و400 و800 و1500 و5000 متر، إضافة إلى رمي القرص سيدات، ودفع الجلة رجال وسيدات، والصولجان رجال وسيدات.

يمثل المنتخب - الذي غادرت بعثته متوجهة إلى مدينة كوبي - 9 لاعبين ولاعبات هم محمد الحمادي، وأحمد نواد، ومحمد عثمان، وبدر الحوسني، ومحمد الكعبي، ومريم الزيودي، وإنصاف النعيمي، ونورا الكتبي، وذكرى الكعبي.