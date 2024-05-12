300 لاعب يشاركون في «الشارقة ماسترز للشطرنج»



رضا سليم (دبي)

تنطلق الثلاثاء منافسات النسخة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 60 دولة، من بينهم أكثر من 160 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية، وتبلع جوائز البطولة أكثر من 65 ألف دولار وتستمر حتى يوم 23 مايو الجاري.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة تفاصيل النسخة السابعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بتقنية الفيديو بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعمران عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالله مراد مدير البطولة.

وتشهد النسخة السابعة 3 بطولات هي بطولة الماسترز يشارك فيها 90 لاعباً ولاعبة، من بينهم 15 لاعباً سبق وأن حققوا لقب بطولة العالم في فئات مختلفة، وبطولة التحدي يشارك 104 من الأساتذة الدوليين الكبار والأساتذة الدوليين، وأساتذة الاتحاد الدولي، وفي بطولة المستقبل يشارك أكثر من 100 لاعب من اللاعبين الواعدين.

ويشارك في البطولة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ومجموعة من حملة الألقاب يتقدمهم الهندي آرجون ايريجايسي المصنف 2761 نقطة، بطل النسخة الماضية من البطولة، والإيراني بارهام مقصودلو بطل العالم للشباب، والموهبة الصينية يو يانجي، والأذربيجاني تيمور رجابوف بطل كأس العالم، والإيراني أمين طبطبائي بطل الشارقة ماسترز بنسختها الرابعة، والأوزبكي نادربيك عبدالستاروف بطل العالم للشطرنج السريع، والموهبة الهندية نيهال سارين والأميركي هانز نيمان والأوزبكي جواهر سينداروف بطل العالم للشباب، والعديد من الأسماء اللامعة في عالم الشطرنج، وسيتم استخدام لوحات نقل المباريات إلكترونياً لبثها إلى العالم على المواقع المتخصصة.

وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن النسخة الحالية تعتبر واحدة من أهم البطولات على المستوى العالمي، فهي تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، وتمنح فرصة كبيرة للاعبي أندية الدولة والمنتخب للاحتكاك والاستفادة من خبرات هؤلاء اللاعبين المخضرمين.

وأوضح عبدالله مراد المازمي مدير البطولة، أن عملية الانتقاء للمشاركين في جميع البطولات استمرت على مدار ثلاثة أشهر لاختيار الأفضل، والبطولة أصبحت محط اهتمام وانتباه اللاعبين الكبار وتعتبر من أقوى بطولات العالم المفتوحة حالياً، والبطولة تتطور عاماً بعد عام بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة ومجلس الشارقة الرياضي.

وأكد أن تنظيم هذه الأحداث يهدف لتوفير فرص وقدر كبير من الاستفادة للاعبي المنتخب الوطني للدولة ولاعبي نادي الشارقة للشطرنج، الذين يعمل النادي على تأهيلهم وإعدادهم لتبوؤ مراكز متقدمة واعتلائهم منصات التتويج العالمية وتشريف الدولة.

وأوضح الحكم الدولي فيصل محمد عبد الله الحمادي رئيس لجنة الحكام أن البطولة تقام من تسع جولات وفق النظام السويسري، وسيتم تطبيق نظام كسر التعادل في حالة التعادل على المراكز، وتنطلق المباريات بتمام الساعة الخامسة مساء يومياً، فيما عدا الجولة الختامية ستكون بتمام الساعة الثالثة، كما ستكون هناك لجنة لمكافحة الغش بناء على طلب الاتحاد الدولي للعبة، إضافة لتشكيل لجنة الاستئناف.

وتضم اللجنة المنظمة، عبدالله مراد المازمي مديراً للبطولة، وعمر نعمان آل علي رئيساً للجنة الفنية، وفيصل الحمادي رئيساً للجنة الحكام، وعلي سعيد الجلاف مديراً مالياً، وجاسم عبدالرحمن رئيساً للجنة العلاقات العامة، وعيسى المرزوقي رئيساً للجنة الإعلامية.