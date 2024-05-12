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الرياضة

الشارقة يفرض سيطرته على ألقاب «شباب الطاولة»

الشارقة يفرض سيطرته على ألقاب «شباب الطاولة»
12 مايو 2024 16:30

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

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توج الشارقة بطلاً لـ«دوري الشباب» لكرة الطاولة، بتفوقه على منافسه النصر الوصيف، فيما حل شباب الأهلي ثالثاً والوصل رابعاً في منافسات الدوري التي شهدت مشاركة 13 نادياً، وأسدل عليها الستار بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.
والتتويج هو الثالث لنجوم «الملك» في منافسات «فئة الشباب» بعد حصد لقبي بطولة الدولة لفردي الشباب الثانية والتي توج بها أحمد سعيد لاعب الشارقة، وبطولة الدولة لزوجي الشباب التي حصد فيها «الملك» المركزين الأول والثاني.
وشهد مراسم تتويج الفائزين حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد الطاولة، وفيصل الكعبي عضو مجلس الإدارة، وسليمان عبد الرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس الألعاب الفردية، حيث جرى تتويج لاعبي «الملك» بكأس الدوري والميداليات الذهبية، فيما نال «العميد» الميداليات الفضية، و«الفرسان» الميداليات البرونزية. 
وتتواصل إثارة منافسات موسم الطاولة بإقامة بطولة فردي الرجال الثانية مساء الجمعة المقبل، يعقبها السبت مهرجان البراعم الثاني، على أن يسدل الستار الأحد المقبل على مسابقات الموسم الجاري بإقامة نهائي كأس رئيس الدولة في نادي أبوظبي لألعاب المضرب.
وتنطلق مباريات «البطولة الأغلى» عند الساعة السادسة مساء الاثنين، بمواجهتين بين فريقي الشارقة وضيفه العربي، وسينتقل الفائز منهما لمواجهة شباب الأهلي يوم 15 مايو في نادي الوصل، ويلعب النصر مع فريق الذيد في نادي عجمان، وسيلتقي الفائز منهما مع الوصل يوم 15 مايو أيضاً في نادي شباب الأهلي، وصولاً إلى الفريقين المتأهلين للنهائي.

كرة الطاولة
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