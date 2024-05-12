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الرياضة

«مدرسية الدراجات» تستقطب 200 طالب في الشارقة

«مدرسية الدراجات» تستقطب 200 طالب في الشارقة
12 مايو 2024 17:00

 
الشارقة (الاتحاد)
يدشن نادي الشارقة الرياضي، يوم غد، النسخة الأولى من «بطولة نادي الشارقة المدرسية الأولى للدراجات الهوائية»، وهي الأولى من نوعها على مستوى إمارة الشارقة وتم تخصيصها لطلاب المدارس، وتقام بمدينة تلال بضاحية السيوح، بإشراف وتنسيق مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الإمارات للتعليم.
ويشارك في البطولة أكثر من 200 طالب يمثلون 7 مدارس وتهدف لغرس النشاط الرياضي التنافسي وزيادة الشراكة الاستراتيجية بين النادي والمدارس لنشر الوعي الرياضي بشكل عام ورياضة الدراجات على وجه الخصوص.
ويستهدف النادي من خلال البطولة اكتشاف مواهب جديدة من الطلاب بعد أن تم تحديد الأعمار التي يمكنها المشاركة وهي: 12، 13 و14 سنة، وهي الأعمار التي يمكن البناء عليها مستقبلاً واستقطابهم للانضمام للنادي.
وتقام البطولة بنظام النقاط، وتتوج المدرسة صاحبة أكبر عدد من النقاط بالبطولة التي تتكون من 3 سباقات لكل صف (السادس، السابع والثامن)، ومسافة كل سباق 3.3 كلم، بواقع 1.1 كلم للدورة الواحدة، بالإضافة لتخصيص كأس لكل صف في السباقات وشهادات تقديرية.
وقال المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية: «الهدف من تنظيم مثل هذه البطولات هو تفعيل الاتفاقية بين مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الإمارات للتعليم، والتي شكلت بدورها نقلة نوعية في عملية التكامل في المجال الرياضي بين الأندية والمدارس، وتهدف لاكتشاف المواهب واستقطابهم».
وأضاف: «الاستعدادات للبطولة انطلقت بتكوين فريق عمل البطولة قام بزيارات لعدد من المدارس بغرض التعريف بلعبة الدراجات، من خلال ورش العمل والمحاضرات بشكل علمي هدفت لتثقيف المشاركين وتعريفهم باللعبة».

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