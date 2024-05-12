121 سفينة تؤكد مشاركتها في عرس «القفال 33»

دبي (الاتحاد)

تواصل اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحضيراتها الفنية لانطلاقة النسخة الثالثة والثلاثين.

وأكدت 121 سفينة المشاركة في الحدث مع اغلاق باب التسجيل، لتبدأ الاستعداد لرسم لوحة الماضي الجميل في الموعد المرتقب، المقرر له الأربعاء المقبل.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اجتماعاً للوقوف على آخر التجهيزات، وناقشت التقارير المتعلقة بمتابعة حالة البحر وسرعات واتجاه الرياح المتوقعة خلال هذا الأسبوع، والاطلاع على تقارير المركز الوطني للأرصاد وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، حرصاً منها على إقامة السباق في أفضل الظروف.

ودعا أحمد سعيد بن مسحار إلى ضرورة العمل على إنجاح التظاهرة المرتقبة وإقامة السباق بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وتسهيل مهمة المشاركين في السباق، خاصة في الانتقال السهل والسلس إلى جزيرة صير بونعير والعودة من هنالك في يوم السباق.

وقامت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال، سعياً منها لضمان سلامة المشاركين ومحاملهم، بإخطار جميع الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق بعدم التحرك أو الإبحار نحو جزيرة صير بونعير إلا بعد إخطارهم بذلك من قبل اللجنة المنظمة.